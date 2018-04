Alcaldía de Medellín reconoce a sus buenos ciudadanos

Ángela María Wolf se llevó una sorpresa cuando, en una hoja de papel, le entregaron una misiva remitida por la alcaldía de Medellín. A simple vista parecía una fotomulta aplicada por contravenir una norma de tránsito. Pero, mirando en detalle, el papel decía otra cosa: "Fotoculta electrónica". Más abajo se aclara de qué se trata: "Has sido seleccionado para recibir este reconocimiento por contribuir a la construcción de una movilidad más amable y segura para todos".

Esta es una estrategia de la alcaldía de Medellín para visibilizar y motivar a las buenas prácticas ciudadanas. "Esto es un ejercicio de cultura ciudadana, es mostrar los buenos comportamientos. La inmensa mayoría de la gente actúa de manera correcta, respeta los semáforos, da paso al peatón. Queremos que nos contagiemos de los bueno que ocurre en la ciudad", explicó el alcalde.



Ángela María recibió su 'fotoculta' directamente de manos del alcalde. "Me felicitaron por que me encontraron conduciendo el vehículo, hice el pare adecuado, le permito a los otros que ingresen, no tengo que empujar", contó Wolf.

Las fotocultas hacen parte del programa 'Ciudadanos como vos', que busca precisamente reconocer el aporte silencioso de los ciudadanos a la convivencia.



El alcalde contó que esta semana se entregarán otras 500 fotocultas a ciudadanos que se comporten bien. La campaña, en total , piensa reconocer a 2.000 buenos ciudadanos.



EL TIEMPO

MEDELLÍN