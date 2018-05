Alcaldía inicia entrega de las ‘cultas’ por buen comportamiento vial

Encontrarse en las calles con un retén de agentes del Tránsito, o los llamados azules, es sinónimo de problemas para muchos conductores.



Una vez detenidos, lo primero que creen es que hicieron algo mal y que van a ser multados por una supuesta infracción.

Pero, no siempre ocurre así. Es el caso de John Jairo Osorio, un motociclista que transitaba en la mañana dehoy por la calle San Juan con la carrera 65, había acabado de dejar a su esposa en el lugar trabajo, cuando un grupo de agentes le pitó y le hizo señas con las manos para que detuviera su marcha. Obediente, orilló la moto que conducía y se apeó de ella.



Mientras parqueaba el vehículo a un lado de la vía y se quitaba el casco, preocupado, pensó que lo iban a multar. Aunque dudaba del porqué, puesto que nunca le ha pasado nada en asuntos de conducción porque es muy precavido.

Las 'cultas' son un formato tipo comparendo con el que los agentes de tránsito felicitan a los conductores Foto: Jaiver Nieto Álvarez / El Tiempo

“Buenos días, señor. Le vamos a hacer un comparendo”, le dijo uno de ellos. Sorprendido, Osorio, le preguntó ¿por qué?



Sin embargo, no se trataba de un comparendo por infracción a las normas, sino, al contrario, era un reconocimiento por su buena conducta en la vía.



Y es que, la Secretaría de Movilidad de Medellín comenzó una estrategia que busca transformar el comportamiento de los ciudadanos en las vías, premiar la cultura del positivismo, y la gratitud, y reconocer a las personas que hacen una gran labor en las calles.

La campaña busca cambiar las multas por las notificaciones ‘cultas’, un formato tipo comparendo con el que los agentes de Tránsito les harán un reconocimiento a los conductores por su buen comportamiento.



“Hoy en día son más los conductores que cumplen y respetan las señales de tránsito que los que no lo hacen y son infractores, es muy bonito ver la reacción de los conductores cuando les entregamos las ‘cultas’. La gente cree que le van poner una multa, pero cuando ven que lo están es guiando y sensibilizando, la gratitud es de parte y parte”, dijo el secretario de Movilidad, Humberto Iglesias.



Orgulloso, Osorio, calificó de buena la gestión que están haciendo. “Es una prevención que debemos atender todos pues en la casa siempre nos espera alguien, yo vengo de dejar a mi esposa, siempre nos transportamos en moto, hace muchos años y me merezco esta ‘culta’ porque me porto bien”, agregó.

La iniciativa también aplica para los ciclistas que usan los implementos de seguridad Foto: Jaiver Nieto Álvarez / El Tiempo



Lina Botero Villa, secretaria de Cultura, resaltó la importancia de las ‘cultas’ o comparendos positivos y anunció que el objetivo es entregar durante el resto del año 5.000.



“Así como a los ciudadanos que no cumplen con las normas se les pone una multa, a quienes sí lo hacen les estamos entregando una ‘culta’, y es importante reconocerlos porque nos hemos convertido en una sociedad que solo castiga las cosas malas, pero es también visibilizar todas las acciones que contribuyan a la movilidad segura”, explicó la funcionaria.



La Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv), reconoció a Medellín como la ciudad de Colombia con menos incidentes en lo que va corrido de este 2018, con una reducción del 12 por ciento de accidentes con respecto al año pasado.con mortalidad versus el 2017.



“Las personas lo están haciendo bien, son conscientes gracias a la cultura, a la educación y a los buenos comportamientos, como cumplir con las señales de tránsito, ceder el paso, que los motociclistas lleven el casco abrochado, conductores que cumplen con el uno a uno, dejar que pasen las personas e inmediatamente seguir”, dijo Humberto Iglesias.



JAIVER NIETO ÁLVAREZ

Medellín.