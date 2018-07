Constructores del Bernavento tendrán que pagar demolición del edificio

La Alcaldía de Medellín informó en las últimas horas que interpondrá las acciones legales correspondientes en contra de todos los involucrados en el proceso constructivo del edificio Bernavento con el fin de recuperar los recursos destinados para el derribamiento y resarcir así los daños causados a los propietarios.

Si bien la Administración asumió la contratación del derribamiento controlado realizado el pasado 14 de junio por la empresa Atila Demoliciones, no puede asumir el costo del procedimiento pues se trata de un daño generado por particulares y se estaría configurando un detrimento patrimonial.



Es por lo anterior que como parte de las acciones que adelanta para recuperar el monto de la demolición ($ 2.467 millones), la Alcaldía trasladará el costo asumido por ese proceso a los constructores de esa edificación, interponiendo las acciones legales correspondientes.

"Esperamos que no solo se avance en este proceso, sino también en todo el proceso en contra de los constructores que generaron un grave daño en la comunidad porque ya hay denuncias de los propietarios afectados", manifestó Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.



Para el alcalde, Federico Gutiérrez, sería no solo ilógico, sino penoso que sean los afectados quienes terminen pagando por la demolición de la estructura. De igual forma, aclaró que los constructores no solo deberían pagar los costos del derribamiento, sino también les respondan a los propietarios de Bernavento por el daño patrimonial.



Hasta el momento, la administración municipal le ha cancelado a la firma Atila, encargada del procedimiento, un total de $1.233 millones, equivalentes al 50 por ciento del contrato para el derribamiento.

El proceso de construcción de Bernavento se realizó mediante tres personas jurídicas diferentes (Promotora Bernavento, Promotora San Felipe y Desarrollo Contemporáneo). También hay una interventoría (Sociedad Horacio Londoño y CIA Ltda.). Además, está involucrada la constructora de la repotenciación (Ingeconcreto - Gheja).



Por su parte, la secretaria general de la Alcaldía de Medellín, Verónica de Vivero el tema esencial es resarcir los perjuicios a las familias a quienes le generaron el daño para que esto no se repita.



"Tenemos elementos técnicos que hoy nos permiten determinar no habrá un accionar frente a los copropietarios. En el momento de interponer la acción correspondiente dentro del término que tenemos, se tendrá más claridad", contó la funcionario.



Añadió, que el término de caducidad para recuperar el monto es de dos años a partir de que se realiza el pago.



Si bien las sociedad involucradas se encuentran en proceso de liquidación, De Vivero indicó que esto hace parte de la estrategia jurídica que tienen, por lo que no entregó más detalles al respecto.

En enero de este año se iniciaron las labores de reforzamiento de la estructura pero no fueron suficientes. Foto: Esneyder Gutiérrez

Para los propietarios, esta decisión es un acto de justicia. "Nosotros jamás compramos nuestro hogar pesando llegar a estas instancias, pero malas prácticas constructivas y personas sin escrúpulos nos dejaron en la calle, y con con pérdidas más que económicas. Es apenas lógico que el gobierno municipal se encargue de hacer valer los derechos que como cuidados de bien nos corresponde", expresó Melissa Vanegas, propietaria del derribado edificio.

De igual forma, pide que ni ella ni los otros 47 propietarios queden en el olvido junto con un lote desolado lleno de ilusiones enterradas.



"Este acto nos recuerda que la justicia existe y nos hace recuperar un poco de fe y esperanza que ya se había ido la mañana del 14 de junio. Que esta objetividad sea el principio de la reparación que estamos necesitando", concluyó.



