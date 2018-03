Alcaldía de Caucasia y empresa se enfrentan por recolección de basuras

Jairo Salazar, gerente y representante legal de la empresa Caucasia Medio Ambiente, denunció que el alcalde de ese municipio del Bajo Cauca antioqueño, óscar Aníbal Suárez, le impidió a su empresa la recolección de basuras. “Comenzamos a hacer la recolección de barrido manual, pero a las 10 de la mañana del pasado lunes 5 de marzo el alcalde mandó a la policía a recoger los carritos con los que la gente hace el barrido”, explicó Salazar.

La labor la venía realizando desde el 2002, cuando la empresa de Salazar se ganó una licitación de la municipalidad para recoger las basuras. El contrato tenía una vigencia de 15 años. El problema comenzó, precisamente, al momento de terminarse el convenio: en mayo de 2017.



Suárez, alcalde de Caucasia, dijo que la empresa de Salazar nunca se presentó cuando la Administración Municipal abrió un concurso de oferentes para ver a quién se le adjudicaba el nuevo contrato.



Salazar, por su parte, argumentó que su empresa intentó entrar en la puja por el nuevo contrato. Sin embargo, “por las condiciones que pusieron, estas solo podía cumplirlas la empresa de ellos, Futuraseo. Entonces, desmontaron la licitación y después nos dimos cuenta de que ya habían hecho el contrato”, dijo.

Suárez desmintió dicha afirmación e insistió en que Caucasia Medio Ambiente nunca se presentó para el concurso de oferentes.



La idea del alcalde fue adjudicar el contrato a una empresa en la que el municipio tuviera participación, como efectivamente sucedió: “Hicimos un concurso de oferentes para buscar una alianza estratégica entre un operador que tuviese capacidad de ejecución, pero que el municipio se metiera también como participante para poder tener un beneficio. Ahora tenemos el 30 por ciento de las utilidades en Futuraseo”, agregó el mandatario.

Además de la reclamación de Caucasia Medio Ambiente por el supuesto impedimento para participar en la licitación y de seguir operando en libre competencia, el conflicto está en los bienes que la empresa debía devolverle al municipio al darse por concluido el contrato.



En efecto, una vez se terminó este, los haberes debían entrar en un proceso llamado ‘Reversión de bienes’. Pero, según el alcalde, Salazar nunca se presentó para la liquidación bilateral del contrato y, como si fuera poco, escondió algunas posesiones.

Salazar, por su parte, negó esa acusación y aseguró que todo fue devuelto.

EL TIEMPO conoció un documento en el que aparece una constancia según la cual Caucasia Medio Ambiente reintegró dos carros Nissan y unos computadores. Sin embargo, en el mismo escrito hay una observación en la que se indica que no fue devuelta una bomba de evacuación de lodos, dispositivo que sirve para poder filtrar el lixiviado en el relleno sanitario.



Salazar se defendió diciendo que esas bombas están instaladas en el relleno sanitario. Agregó que esa bomba no se puede mover porque es necesaria para que el lixiviado no se derrame.



“Los bienes están mencionados en el acta de reversión, no sé de qué bienes habla el alcalde”, puntualizó.

Ante la petición que hace Salazar de operar en libre competencia, el alcalde le respondió que podrá hacerlo siempre y cuando se liquide el contrato. “Él tiene que venir y liquidar con el municipio y así puede operar con su empresa como libre competencia”, precisó.



Según el alcalde, la administración ha buscado a Salazar durante más de un año para que se acerque a liquidar el contrato. Este, por su parte, niega esta afirmación del alcalde.



Willger Deaza, abogado de Caucasia Medio Ambiente, anunció que la empresa acudirá a la justicia para solucionar el problema. “Estamos redactando una denuncia penal en contra del alcalde porque creemos que sus conductas se pueden enmarcar en un acto punible como prevaricato o abuso de autoridad”, dijo.



