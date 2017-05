Alcalde de Medellín quiere demoler edificio emblemático de Escobar

Hablar o visitar cualquier referente que recuerde la presencia de Pablo Escobar en Medellín puede significar un regaño del alcalde Federico Gutiérrez.



Pasó hace cerca de un año cuando el reguetonero puertorriqueño J. Álvarez, antes de ofrecer su concierto en la ciudad, publicó unas fotos exhibiendo una camiseta que decía ‘I’m Cartel’, por el frente, y por detrás el apellido Escobar.



“Yo sí le voy a pedir una cosa, y le exijo respeto por esta ciudad. ¿Usted sabe quién fue Pablo Escobar? Eso es una ofensa para la ciudad, y no solo para la ciudad, sino para el país”, le dijo el alcalde a Álvarez.

“No, mira, verdad, superignorante. No sabía. Me puse la camisa. Luego me dijeron que no me la podía poner, me la quité rápido. No le faltaría el respeto nunca a Colombia y a Medellín menos, porque allá fue donde empecé. Por eso le pido disculpas al alcalde”, fue la respuesta del artista.



Volvió a pasar casi un año después, en marzo de este año, con el rapero estadounidense Wiz Khalifa cuando hizo un ‘tour’ por lugares que recordaban al fallecido capo del narcotráfico y se tomó fotos, entre otras, en el edifico Mónaco, en el sector de Santa María de los Ángeles en el barrio El Poblado.



En primer plano se veía al rapero, con un cigarrillo en la boca y con un buzo y un pantalón ancho de color beige y a sus espaldas el abandonado edificio donde, en febrero de 1988, hace casi treinta años, el cartel de Cali hizo explotar ochenta kilos de dinamita con la intención de matar y hacer daño a la familia de la cabeza del cartel de Medellín.



Ubicado en un exclusivo sector de Medellín, fue en la época de los 80 la residencia oficial de la familia del capo Pablo Escobar y es recordado por ser el sitio en el que explotó el primer carro bomba, en medio de la guerra del narcotráfico entre el cartel de Medellín y el cartel de Cali.



En el atentado contra Escobar murieron tres personas y otras 10 resultaron heridas.



Luego del proceso de extinción de dominio que hizo la Fiscalía y que permitió que el edificio pasara a nombre del Estado han funcionado allí entidades gubernamentales y la misma Fiscalía. En febrero del 2000, de nuevo un atentado con explosivos se perpetró en ese lugar contra unidades del CTI que en ese momento lo ocupaban.



“Ese sinvergüenza en vez de haberle llevado flores a Pablo Escobar le tuvo que haber llevado flores a las víctimas de la violencia, debe ofrecer disculpas a la ciudad”, dijo el alcalde Gutiérrez sobre Wiz Khalifa.



Visiblemente molesto, Gutiérrez agregó que el rapero no era bienvenido en la ciudad si tenía “actitudes nocivas” que pudieran afectar la memoria de miles de víctimas de la violencia generada por el narcotráfico, y en particular por Pablo Escobar.



Este tipo de visitas, y sobre todo su exhibición pública y por redes sociales, son vistas por el alcalde como “apología al delito”.



“Quienes visiten Medellín tienen que respetar a las miles de víctimas que murieron o perdieron a sus familias por la guerra contra el narcotráfico, esto lo debemos rechazar entre todos”, añadió Gutiérrez en esa oportunidad.



El enfado del alcalde tuvo respuesta de Khalifa: “No quería ofender a nadie con mis actividades personales en Colombia, pero estoy contento por haber ido y hacer el trabajo y que todos estuvieran a salvo. Paz y amor”, publicó el rapero en su cuenta de Instagram.



En una amplia entrevista con la revista Bocas, de EL TIEMPO, que será publicada en el mes de junio, el alcalde Gutiérrez contó anécdotas personales que explican en parte su molestia con cualquiera que considere a Pablo Escobar y al daño que hizo como digno de mención y publicidad, y anunció obras y proyectos que buscan ofrecer a los habitantes de la ciudad y a sus visitantes el relato completo de lo que pasó.



“Vamos a demoler el edificio Mónaco y ahí vamos a hacer un parque en honor a las víctimas. También hablé con la directora del Museo Casa de la Memoria y le pedí que hiciéramos una exposición que honrara a las víctimas del narcotráfico y en particular a las de Pablo Escobar”.



A finales de los años noventa del siglo pasado, cuando el alcalde de Medellín estaba en la universidad, estudiando Ingeniería Civil, sufrió quizás su experiencia más cercana con la violencia que azotaba a la ciudad. Su madre y su hermana fueron víctimas de lo que en ese entonces ni siquiera se conocía como “paseo millonario”.



“Ahí uno encuentra explicaciones a por qué dedicarle tanto tiempo y esfuerzo a temas de ciudad como esos. Cuando hay gente que hace apología al delito o cuando muestran como ídolos a personas que han hecho tanto daño, a mí me molesta no solo como alcalde, sino en lo personal”, aseguró Gutiérrez.



El mandatario agregó que “por eso, cuando pasan esas cosas, salgo a responder y lo seguiré haciendo las veces que sea necesario. Voy a seguir defendiendo a la ciudad y sobre todo exigiendo respeto por las víctimas de la violencia, civiles, militares, policías que murieron defendiéndonos a nosotros”.



En la entrevista, el alcalde de Medellín reconoció que la ciudad ha fallado en proponer un relato que cuente la historia completa y por eso los ‘narcotoures’ y las visitas a lugares representativos de la memoria de la época del Cartel de Medellín, como el edifico Mónaco o la tumba de Pablo Escobar en el cementerio Jardines Montesacro, siguen atrayendo a propios y extraños.



Federico Gutiérrez anunció también su interés por comprar la casa del barrio Los Olivos donde Pablo Escobar fue dado de baja el 2 de diciembre de 1993.



ALFONSO BUITRAGO L.

Especial para EL TIEMPO