Alcalde de Medellín pide recursos del Gobierno para obras de movilidad

15 de marzo 2017 , 07:17 a.m.

Para darle cumplimiento a dos proyectos importantes de movilidad en Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez le pidió al presidente, Juan Manuel Santos, destinar recursos de la Nación para este fin.



Por un lado, para el cable Picacho, Gutiérrez solicitó de parte del Gobierno Nacional 100.000 millones de pesos, 20.000 más que el pedido inicial hace varios meses.



“Ya tenemos 150.000 millones, ese proyecto es muy importante, salí muy optimista de la reunión de lograr los recursos rápido para sacar adelante la licitación y empezar el proyecto, que sea una realidad”, manifestó el Alcalde.

Acabo de terminar reunión con Pte @JuanManSantos .Temas: Seguridad, recursos Metrocable Picacho, Corredor 80 y calidad combustible Ecopetrol pic.twitter.com/eH0cBKqtDJ — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) 14 de marzo de 2017

Por otro lado, para el metro liviano que se quiere hacer en el corredor de la 80, Gutiérrez expresó que la ciudad ya tienen aportes por 600.000 millones de pesos, " y quedamos en que se le va a buscar viabilidad, le dije que ya pusimos estos 600.000 y de no contar con los recursos del orden nacional, sería muy difícil realizar este proyecto, hoy no hay ni un sí ni un no de parte del Gobierno", dijo el mandatario local.



Por esa razón, el mandatario local solicitó al Presidente que la respuesta sobre la financiación se de en un plazo máximo de 15 días. "Quedaron en hacer diligencias con el Ministro de Hacienda y director de Planeación porque eso implica vigencias futuras y proyectos adicionales", dijo.



Por último, Gutiérrez indicó que conversó con el Presidente sobre la mejora de la calidad de los combustibles. "Es lo que hemos dicho, ahí tienen la tecnología, ahí tienen Reficar...ahí es donde es importante que se tomen decisiones", dijo el Alcalde.



El mandatario concluyó diciendo que esa precisamente "sería la medida más importante en el tema de calidad del aire".



