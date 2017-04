'Hay sanciones, pero ninguna nos regresa lo que perdimos': víctima CDO

Día tras día, Élkin Hernández se levanta con la misma ilusión de que ese será el día que le respondan por el hogar que perdió. Y noche tras noche, se acuesta con la desazón de que nadie responde por su caso.



Así es su vida desde hace más de tres años, cuando les ordenaron desalojar el conjunto residencial Continental Towers, de la constructora CDO, por problemas estructurales y con riesgo a correr la misma suerte del edificio Space, de la misma constructora, cuya torre 6 se desplomó el 12 de octubre del 2013 causándole la muerte a 12 personas.

Tan abandonados como el conjunto residencial, así se sienten los propietarios quienes dicen que de no ser por los medios de comunicación y el Concejo de Medellín, su caso estaría en el olvido.



Pasaron más de 40 meses y apenas comienzan a ver un atisbo de justicia. La Procuraduría General de la Nación sancionó este año al entonces curador del Space, Carlos Ruiz por siete años sin ejercer su cargo. Y el Consejo de Profesionales de Ingeniería (Copnia) sancionó este miércoles a los profesionales que tuvieron que ver con el diseño, construcción y supervisión del ese edificio.



Pero la justicia no es para las víctimas. “Sí. Suspendieron por siete años al Curador y el diseñador y revisor estructural de la edificación no podrán volver a ejercer la profesión ¿Pero nosotros qué? No les compramos los apartamentos a ninguno de ellos, se lo compramos a la constructora CDO y nada que nos responden”, contó Elkin.



Indicó que además, hace 20 meses les dejaron de pagar los auxilios de arriendo habitacionales a los propietarios de los conjuntos residenciales Asensi, Continental Tower y Colores de Calasania, así como a 12 de las familias afectadas del desaparecido Space. Solo nos duró un año

¿Hasta cuándo nos van a tener así? ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Cuándo van a cumplir la ley? Son las preguntas sin respuestas de un propietario sin edificio.“Uno ve que salen algunas sanciones y multas, pero ninguna que definitivamente nos retorne el patrimonio que perdimos. Con nosotros no ha pasado absolutamente nada, nos sentimos abandonados”, agregó.

Según Hernández, son 64 familias afectadas en Continental Towers, un número similar en Asensi, y 40 en Space que no han sido reparadas económicamente. En el caso de Calasanz, se están repotenciando los edificios.



Para Continental Towers, la constructora presentó un proyecto de repotenciación en la Curaduría segundo, y se les devolvió con más de 190 observaciones según el afectado. “A finales de año presentaron de nuevo el proyecto en la Curaduría primera y todavía está allá, estancado”.

Lo que piden, es que les paguen el valor del apartamento, que en promedio cuesta cerca de 250 millones de pesos por apartamento, en Continental Towers hay 64 por lo que la suma ascendería a 16.000 millones de pesos aproximadamente.



“¡Es lo justo! Es lo que todos nosotros pagamos”, dice con desespero. Una angustia que en otros casos es peor. “Hay familias que le siguen pagando al banco por un apartamento que no sirve, y aparte tienen que pagar arriendo del lugar donde sí están viviendo. Conozco vecinos que se han divorciado, que se han enfermado, que están de arrimados. Para ellos la tragedia aún no se acaba”, narró Élkin.



De otro lado, Carlos Ruiz, uno de los propietarios afectados tras la implosión de la urbanización Space, dijo que las sanciones del Consejo de Profesionales de Ingenieros (Copnia) son “como una palmada en la espalda, como diciéndoles ‘no lo vuelvan a hacer’ y tengan más cuidado”.



También opinó que la resolución se tardó demasiado: “Hoy, tres años después, ya nadie se acuerda de Space salvo las víctimas y los que no nos han pagado. Así funciona”.

DAVID ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

davmer@eltiempo.com