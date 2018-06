Suspenden cobro de servicios públicos a afectados por Hidroituango

20 de junio 2018 , 09:41 a.m.

Las familias del corregimiento de Puerto Valdivia que permanecen con la alerta roja y orden de evacuación preventiva por la contingencia en Hidroituango no tendrán que pagar servicios públicos por concepto de energía, en el periodo comprendido del 12 de mayo hasta que se levante la alerta. Así lo informó la empresa EPM.

Vale recordar que dichas familias están en albergues en la cabecera municipal, Valdivia, debido al riesgo de una creciente súbita del río Cauca, ante cualquier emergencia que pueda ocurrir en el proyecto hidroeléctrico.



"Esta decisión cubre también a las familias evacuadas en los municipios de Cáceres y Tarazá, entre el 16 de mayo y el 14 de junio, cuando fue cambiado el nivel de alerta por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres", añadió la empresa en un comunicado.

Ante la decisión, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, manifestó que esta medida es necesaria para mitigar la intraquilidad de las comunidades afectadas por la situación.



"Todo esto ayuda mucho al buen nombre de EPM y a que la gente lleve con comprensión y tolerancia las dificultades que está teniendo", expresó el mandatario seccional, quien añadió que en repetidas ocasiones las personas dijeron que el cobro de servicios públicos era inconveniente, no solo porque estas no están en sus hogares, sino que tampoco tienen una fuente de ingresos.



Entre tanto, la compañía también congeló, desde las citadas fechas, el cobro de la cuota de conexión del programa 'Habilitación Viviendas', la cuota de financiación de saldos de cuentas de servicios públicos y la cuota de la tarjeta Somos, para quienes aplique en estas comunidades.



Por otro lado, sigue en marcha la implementación de la iniciativa de EPM de entregarles a las familias de más de cinco personas apoyos económicos de hasta 1'200.000 para que encuentren una solución de vivienda temporal en una zona que no esté en riesgo.



Hasta el momento, las familias que se han acogido tienen como destino preferido el municipio de Yarumal (Norte) y el valle de Aburrá.



