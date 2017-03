Daños en Museo Pedro Nel Gómez por fuertes lluvias

Con una sala cerrada está la Casa Museo Pedro Nel Gómez desde el pasado sábado, luego del torrencial aguacero que azotó la capital antioqueña en horas de la tarde y ocasionaron el colapso de parte del techo de la sala principal.



El director del centro cultural, Álvaro Morales, expresó que la situación ocurrió cerca de las 4:00 de la tarde.

Serios daños sufre el @museopedronel como consecuencia del fuerte aguacero que azota al norte de la ciudad. La colección está a salvo. pic.twitter.com/ems3lcU89n — MuseoPedroNelGómez (@museopedronel) 26 de marzo de 2017

A pesar de lo inesperado de la situación, el personal del museo pudo actuar con rapidez para atender la emergencia, resguardando las obras del agua.



Igualmente, cerca de 70 personas que visitaban el museo en el momento ayudaron con trapeadoras y baldes a sacar agua del lugar, comentó Morales.

Cayó un chaparrón con unas ventiscas y las canoas de los techos del museo no pudieron con el volumen de agua y se desbordaron FACEBOOK

TWITTER

Por fortuna, no resultó dañada ninguna de las obras de la colección de arte de este ingeniero, urbanista, filósofo, escultor y muralista antioqueño, uno de los más importantes del siglo XX en América.

La Casa Museo Pedro Nel Gómez guarda gran parte de la obra del artista antioqueño. Foto: Guillermo Ossa / Archivo ETCE

"Está intacta porque el sistema de exhibición que usamos es aislante y los marcos están separado de las paredes, por lo que si el agua se pasa por las paredes no toca las obras", dijo el director del Museo.



Los daños no solo son en la sala mayor, en varias salas del edificio anexo de la Casa Museo también hubo filtraciones de agua.



"Obviamente eso afecta la automatización del sistema de iluminación, los componentes de fotografía que tienen esas salas. Eso son dotaciones importantes en materia de conservación y todo eso lo perdimos", dijo Morales.



En este momento se adelantan las labores de evaluación técnica de los daños, y se espera que para mañana ya pueda cuantificarse cuál será el costo de la reparación.



Por el momento, la sala de gran formato es la única que no está abierta al público.



"Esperamos que en el momento podamos recibir ayuda de todo el mundo, todos los que nos puedan ayudar porque el daño que se produjo es considerable y obviamente no está en el presupuesto ni en consideración de nadie que vaya a suceder un daño de esa magnitud", concluyó el director del museo.





MEDELLÍN