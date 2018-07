Señalan que la emergencia en Hidroituango se sabía desde antes

El viacrusis que atraviesa Hidroituango no habría comenzado el pasado 28 de abril con el taponamiento de uno de los túneles auxiliares.



Según la concejal Luz María Múnera, una semana antes, el 21 de abril, se envió un comunicado en el que se solicitaba la suspensión de las obras, sustentados con fotografías que evidenciaban la cantidad de material flotante en el río.



"La carta significaba que tenían que sacar del río la capa vegetal, pero no la que EPM decía que venía del Valle, sino la que la empresa Refocosta quitó (para lo que estaba contratada) y tiró al río lo que hizo que se taponara el conducto y ocurriera la contingencia actual", aseguró la concejal.

Agregó que el punto del debate no son los trabajos para atender la contingencia. Para Munera, se está haciendo lo que se debe hacer. "Pero todavía no sabemos si la obra se salva o no. EPM dice que en octubre se conocerá".

La concejal Múnera indicó que se trata de un contrato que no se cumplió y que EPM no vigiló como debió haberlo hecho. Agregó, además, que la multilatina tiene muchas demandas por lo ocurrido en Hidroituango y lo que debe hacer son más acciones de repetición para que pague el que tiene que pagar.



"EPM tiene que demandar a esa empresa y cobrarle por incumplimiento de contrato. No puede pasar que el privado se lleve la plata y los usuarios pagando los daños", dijo la cabildante.Por su parte, Jorge Londoño De la Cuesta, gerente de EPM, negó tener conocimiento de la comunicación revelada por la concejal y reiteró que la primera situación de la contingencia fue la del 28 de abril.

"En estos 90 días hemos tomado decisiones muy costosas para el proyecto, como el lleno prioritario y la inundación de casa de máquinas, pero que nos permiten decir que en la contingencia van cero muertos y cero desaparecidos", contó el gerente.



De otro lado, Jorge Ignacio Castaño, director ambiental de EPM, manifestó que según un reporte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) "el material flotante no tuvo nada que ver con el evento de taponamiento ocurrido. De ser así, hubiera sido un proceso lento y gradual, y no súbito como se presentó".

#HidroituangoElDebateDelAmor

Crisis Hidroituango se convirtió en excusa para feriar #PatrimonioPública@EPMestamosahi propuso inversiones 2018 por 14 Billones

Hoy quieren 'Desinvertir' XQ requieren 3 billones para tapar desastre Hidroituango

Será sobreendeudamiento lo q cubrirán? pic.twitter.com/X9JVKoTyQB — Luz María Múnera (@luzmamunera) July 24, 2018

Finalmente, la empresa fue enfática en que falta mucho para poder superar la situación actual y poder hablar de un control sobre la obra.

"Hasta que no se cierre el paso de agua por casa de máquinas, seguimos en una condición indeseable. Tardaremos por lo menos 6 meses en terminar los trabajos en dos puntos: terminar la construcción de la presa como estaba diseñada originalmente, en la cota 435 (hoy está en la 418), y taponar los túneles de desviación", aseguró Londoño De la Cuesta.



