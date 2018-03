Acuerdo entre Gustavo Villegas y Fiscalía sigue vigente, según juez

El Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín no aceptó la solicitud de nulidad del preacuerdo celebrado entre la Fiscalía General de la Nación y la defensa del exsecretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, y sostuvo la sentencia de 33 meses de prisión por los delitos de abuso de autoridad por omisión de denuncia y abuso de la función pública.

Según el fallo los sentenciados no tienen derecho al beneficio de la prisión domiciliaria.



Y es que el mismo ente acusador había pedido la nulidad de dicho preacuerdo, debido a que el fiscal del caso decidió cambiarle a Villegas el concierto para delinquir (que podría valerle al menos doce años de prisión) por dos delitos menores: abuso de función pública en concurso con abuso de autoridad por omisión de denuncia, por los que finalmente fueron condenados Villegas y el excontratista de la alcaldía de Medellín, Mariano Humberto Zea Ospina.



Tras la decisión, tanto la Fiscalía como la Procuraduría decidieron apelar la sentencia condenatoria que, además del tiempo en prisión, también contempla que los procesados no podrán ejercer cargos o funciones públicas durante 81 meses.

Durante la audiencia de lectura de fallo, el ente acusador solicitó la nulidad del acuerdo pactado por considerar “que se cambió la adecuación típica inicial de concierto para delinquir que afecta la seguridad pública, por uno menos grave que atenta contra la administración de justicia. El organismo acusador sustentó también que el preacuerdo no aprestigiaba la recta administración de justicia”.



“Ese preacuerdo no fue autorizado por el nivel central ni por su dirección. Es inaudito que se haya realizado, cuando no hubo ninguna colaboración con la justicia de parte del procesado”, dijo la directora Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía, Claudia Carrasquilla.



Sin embargo, la petición de nulidad no fue atendida por el juez de conocimiento quien procedió a emitir la sentencia condenatoria.



La defensa del exsecretario de Seguridad de Medellín argumentó el preacuerdo no se hizo con un fiscal sino con toda una unidad (tres fiscales). Además, indicó que dicho pacto se realizó a puerta abierta y en presencia de testigos.



Villegas fue detenido por cargos de filtrar información privilegiada y favorecer a miembros de ‘la Oficina’ a los que, según la Fiscalía, “pretendía convertir en gestores de paz”. El caso tuvo altas repercusiones porque Villegas fue, por años, un funcionario estrella de varias administraciones en las que trabajó en campos de seguridad y reinserción.



