Antioquia debe trabajar para disminuir accidentes viales

“Históricamente Antioquia siempre ha tenido los peores registros de muertes en accidentes viales del país”, expresó Gustavo Cabrera, experto en seguridad vial y líder de la iniciativa Movilidad Segura Colombia.



Las cifras de muertes en accidentes viales, publicadas en los informes Forensis del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Inmlcf), en efecto dejan ver que este departamento concentra anualmente más del 10 por ciento del total del país.

Solo el año pasado, 945 personas murieron en accidentes de transporte en Antioquia. Junto al siguiente departamento en la lista, Valle del Cauca, representaron el 26,4 por ciento del total del país, según los datos preliminares de lesiones fatales de causa externa del Inmlcf.

Por eso, no fue gratuito que esta semana, en el valle de Aburrá, se lanzara la campaña nacional ‘Salvando Ando’, liderada por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv). En el acto central se firmó un pacto por la seguridad vial, en el que, para el caso de Antioquia, los 10 municipios del valle de Aburrá se comprometieron a formar a los actores viales y a promover comportamientos responsables en las vías.

“El Gobierno convirtió la seguridad vial en una política de Estado. Las cifras por mortalidad que tiene el país son absurdas, el año pasado tuvimos cerca de 7.000 muertos en las vías de Colombia, una cifra que no se compadece. Ni en los años más álgidos del conflicto armado en Colombia tuvimos este número de muertes”, dijo Ricardo Galindo, director de la Ansv.



Según él, cerca del 90 por ciento de estas muertes son por comportamientos humanos: 40 por ciento por exceso de velocidad, 30 por irrespetar las normas, 10 por conducir en estado de embriaguez y, otro 10, por peatones que no respetan las normas de tránsito.

“El tema solo podrá ser cambiado en la medida que cambiemos la actitud de todos los colombianos. Podremos hacer una cantidad de controles y sanciones, la seguridad vial también la hacen también vías más seguras, vehículos más seguros y atención a víctimas, pero nada de esto podrá tener un resultado profundo si los colombianos no cambiamos nuestra forma de actuar”, dijo el director de la Ansv.



Aunque está de acuerdo con esto, Cabrera indicó que una mejor seguridad vial y una efectiva reducción de muertes solo será posible con una política integral que involucre realmente a todos los actores.



“Todos tienen que firmar ese pacto para adoptar una política integral de movilidad segura para el territorio antioqueño, en la que el Gobierno, la Agencia de seguridad vial de Antioquia y Colombia, los empresarios, los académicos, los ciudadanos, los colectivos, los medios de comunicación, se pongan de acuerdo en un propósito común. Y eso no lo veo en la firma de este pacto, aunque la iniciativa es excelente”, expresó.



Además, el experto en seguridad vial expresó que para solucionar un problema que todos los días causa la muerte de tres antioqueños en promedio, es necesario un liderazgo claro.



“Hace más de dos meses se hizo una ceremonia en la Gobernación para lanzar la Agencia de Seguridad Vial de Antioquia, con la presencia del director nacional, el Gobernador, medios de comunicación... Y no ha pasado absolutamente nada en dos meses. Esto no se logra haciendo política, llamando a la gente, haciendo bulla y tomándose la foto, esto se aborda desde el conocimiento”, dijo Cabrera.

Fortalecer controles

Según informó Galindo, en cerca del 60 por ciento de las muertes hay una motocicleta involucrada. “Hoy en día una motocicleta se adquiere muy fácilmente, pero cerca del 90 por ciento de las personas no tiene la pericia ni la preparación para manejarla”, comentó. Por esa razón, el Ministerio de Transporte trabaja para hacer más estrictas las pruebas teóricas y prácticas.

Por otro lado, el superintendente de Puertos y Transportes, Javier Jaramillo, informó que se hará mayor regulación a los centros de enseñanza y Centros de Diagnóstico Automotriz (CDA), que son vigilados por esa entidad.



Sobre declaraciones anteriores del gobernador de Antioquia, Luis Pérez, de que cerraría muchos CDA porque corruptamente estarían dando certificados falsos, el Superintendente dijo que están dispuestos a ayudar. “La Superintendencia vigila todo el ciclo desde que sale una licencia de conducción hasta que se habilita un vehículo por emisiones de gases para circular”, dijo.



Este punto ha sido parte, además, de las conversaciones sobre el mejoramiento de la calidad del aire del valle de Aburrá, ya que el 45 por ciento de los vehículos que tienen certificados de emisión de gases vigentes no pasan los controles ambientales que realizan las autoridades en las calles.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redactora de EL TIEMPO

MEDELLÍN