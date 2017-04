Siete años después, capturaron a la presunta asesina de un italiano 

06 de abril 2017 , 09:15 a.m.

Por presuntamente asesinar a un italiano en una bañera de un hotel del centrooriente de Medellín, Luz Mila Cordero Bravo, de 47 años de edad, fue enviada a la cárcel por un juez.



Ivanno Montabany fue asesinado el 8 de marzo del 2010. Ese mismo día, los empleados del hotel lo encontraron sumergido en el agua en la bañera.

Inicialmente, la hipótesis era que el extranjero se había suicidado, porque a simple vista no tenía signos de violencia, pero el dictamen del Instituto de Medicina Legal, mostró que la víctima, de 56 años de edad, falleció por asfixia mecánica, después de varios golpes con un objeto contundente.



De acuerdo con la Fiscalía, la mujer, quien fue vista horas antes de encontrar el cuerpo, entregó versiones contradictorias a los investigadores que adelantan el caso.



En un principio, ella no era sospechosa, porque es menuda, mientras que el extranjero era robusto y medía 1.80 m.



Aunque en la escena del crimen se encontraron dólares y un reloj costoso, el ente acusador investiga si, en el momento del crimen, al europeo le hurtaron joyas muy valiosas.



La implicada no se allanó a los cargos que le imputó un fiscal seccional de la unidad de vida por el delito de homicidio agravado. La defensa apeló la decisión de primera instancia ante los jueces penales del circuito con funciones de control de garantías.



En el 2010, año que asesinaron al extranjero, en la capital antioqueña se registraron 2.715 muertes violentas.



MEDELLÍN