A los afectados del Space les siguen cobrando impuesto predial

Como un sinsentido. Así califican las víctimas del desplomado edificio Space, de la firma CDO, el cobro que el municipio les sigue haciendo del impuesto predial por los apartamentos que una vez tuvieron en el conjunto residencial, en Medellín.



Luego de la tragedia ocurrida el 12 de octubre del 2013, en la que se desplomó la torre 6 del edificio con un saldo de 12 personas muertas, los sobrevivientes fueron desalojados y más tarde, en el 2014, el resto de la unidad residencia fue implosionada.

A pesar de que lo que resta es un baldío, los afectados por esta tragedia denuncian que cada tres meses les llega el impuesto predial. Ya no como en el último trimestre del 2013 y casi todo el 2014, en que les cobraron un 'apartamento' que no habitaban, sino como si fuera una 'terraza'.



Este cambio, dice Carlos Ruiz, una de las víctimas, quien vivía en el apartamento 818 de la torre 1, se dio a finales del 2014, por lo que llevan más de dos años, contando 2015 y 2016, recibiendo cobros del impuesto.

No tiene sentido que nos cobren por algo que no podemos utilizar, que no existe, que no podemos vender y que ni siquera nos han pagado

Según él, esto rebajó mucho los pagos, pues cuando le cobraban por su apartamento, avaluado en cerca de 250 millones de pesos, le llegaban anualmente unos cuatro millones de pesos e concepto de predial; y ahora, como terraza, el valor del inmueble es de cerca de 50 millones de pesos.



Aún con la rebaja en los cobros, él, como muchas otras familias afectadas por esta tragedia, se rehúsa a pagar un impuesto que considera injusto. "No tiene sentido que nos cobren por algo que no podemos utilizar, que no existe, que no lo han pagado ni siquiera", dijo.



Por otro lado, comentó que como están atrasados en el pago de esos prediales, esto ha dificultado el pago de los impuestos de otras propiedades. En su caso, tiene dos inmuebles más y para poder pagar el predial de esos, y evitar un embargo, por ejemplo, no solo debe ir a la oficina de catastro, ya que no le envían trimestralmente el impuesto a su casa, sino que debe cancelar, en un solo pago, el valor de un año completo.

Ese impuesto ya lo pusieron como si fuera una terraza, ya no figura como apartamento porque eso lo tumbaron, desapareció. Me parece algo ilógico que sigan abusando con el cobro de eso

"Como eso lo cobran todo junto para poder pagar los impuestos de las otras dos propiedades tengo que ir y pagar todo un año, en vez de trimestral, para que me separen esos de lo del Space", expresó.



Como él, la familia Cantor Molina tiene el mismo problema. Según Carlos Cantor serían al menos cuatro los pagos prediales que 'le deben' al municipio. "Ese impuesto ya lo pusieron como si fuera una terraza, ya no figura como apartamento porque eso lo tumbaron, desapareció. Me parece algo ilógico que sigan abusando con el cobro de eso", dijo.



En el 2015 había sido radicado en el Concejo de Medellín un proyecto de acuerdo para que a las víctimas del Space no se les siguiera cobrando el impuesto predial pero este proyecto no prosperó ya que los cobros, en efecto, se siguen haciendo, dijeron Ruiz y Cantor.

Fase final del juicio por el Space

La semana pasada comenzó la recta final del juicio por el desplome de la torre 6 del Edificio Space, aunque la investigación ya precluyó para once de los fallecidos, el juicio continúa por la muerte de Juan Esteban Cantor, único residente que murió en los hechos.



Carlos Cantor, su padre, expresó que espera que este proceso de frutos y que pronto haya un fallo por la tragedia que enlutó a su familia hace casi cuatro años.



En la investigación, adelantada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín, están acusados de homicidio culposo Pablo Villegas, representante legal de la constructora CDO; María Cecilia Posada, directora de obra y Jorge Aristizábal, ingeniero calculista.



Por su parte, otro proceso se adelanta para los afectados que perdieron sus viviendas, aunque si la justicia para la familia Cantor ha tardado varios años, para quienes perdieron sus viviendas puede tardar aún más.

Se les ha dado demasiado tiempo a los culpables para que ya se hayan declarado en bancarrota, no han vinculado a las otras empresas...ha sido muy frustrante que la justicia se mueva tan lento

"Nosotros tenemos una acción grupal, somos más o menos 20 familias que tenemos demandados al constructor, al curador, al municipio de Medellín... no ha habido mayores avances, solo se han notificado a los implicados pero no se ha llamado siquiera a la primera audiencia", comentó Ruiz.



Por último, Ruiz criticó la ineficacia de la justicia por el tiempo que lleva este proceso, que comenzó entre dos y tres meses después de que se desplomara el edificio. "Se les ha dado demasiado tiempo a los culpables para que ya se hayan declarado en bancarrota, ya no existe la empresa, no han vinculado a las otras empresas de la familia....ha sido muy frustrante que la justicia se mueva tan lento en este proceso", concluyó.