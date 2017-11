Preocupan las cifras de abuso sexual infantil en Medellín

Con la intención de fomentar la denuncia como mecanismo de protección a los menores de edad, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció en la mañana de este martes, en medio del foro Me Rehúso al Abuso Sexual Infantil, la creación de cuatro nuevas comisarías de familia en la capital antioqueña.



El mandatario expresó también la fuerte preocupación ante la cifra de 755 menores abusados el año pasado en la ciudad. Cifra que, según el burgomaestre, es incompleta ante la cantidad de casos cuyos registros no se han sumado a la preocupante estadística.

“Nos preocupa el tema del subregistro porque sigue siendo un tema del que parece que no se pudiera hablar y al contrario, hay que hablar de él. Soy el primero en decir que esas cifras oficiales no corresponden a la realidad, que es peor porque muchos casos no se registran”, expresó Gutiérrez.



Ante la entrega de las nuevas comisarías, el alcalde recalcó que se está invitando a la ciudadanía a denunciar cualquier tipo de abuso en contra de los menores de edad.



La primera dama, Margarita María Gómez, manifestó la preocupación de que muchos de los casos que cuentan con un registro sean propiciados dentro del núcleo familiar.



“El primer entorno protector debe ser la familia, por eso desde la Alcaldía se les hace un acompañamiento a los padres de familia para el cuidado de sus hijos en un ambiente de amor y respeto”, aseveró Gómez.

Cifras presentadas en el foro revelaron que en 2016 se practicaron 21.399 exámenes médicos legales por delito sexual. De ese total un 10,1 por ciento correspondió al departamento de Antioquia y el 5,3 por ciento se presentó en Medellín. Asimismo, el 86 por ciento de estos exámenes se practicaron a menores de edad.Según esto, por lo menos 59 niños son abusados sexualmente al día en el país. En el 88% de los casos presentados la persona agresora fue un familiar o allegado y el 76% se presentaron en las mismas viviendas de los menores.

"Con un solo niño abusado la sociedad debe moverse. Este tipo de cosas no pueden volverse paisaje". @FicoGutierrez en foro #MeRehusoAlAbuso. pic.twitter.com/Pw2cH1AMDI — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) 7 de noviembre de 2017

El evento, que se realizó en Plaza Mayor, busca disminuir las cifras por abuso a menores en la ciudad. Sin embargo, la idea es que los casos que aún se presentan y no se registran sean reportados a las autoridades.



De igual forma, también pretende lograr una conciencia crítica frente a este tema que no es únicamente propio de Medellín, sino que afecta al país y al mundo. Precisamente, el próximo 19 de noviembre se tendrá la celebración del Día Mundial Contra el Abuso a Menores.

Por que no queremos ni un solo niño más abusado, hoy el Hospital con Alma hace parte del Foro #MeRehúsoAlAbuso. pic.twitter.com/2BrNGTlIgK — H. Pablo Tobón Uribe (@HPTU) 7 de noviembre de 2017

La idea de la Administración municipal es que no sea objeto de un solo día, sino que se cree en las personas la idea de rechazar estas prácticas y denunciar cuando sea necesario.



"Con un solo caso que se presente de abuso infantil es para que la sociedad se escandalice y se mueva", puntualizó el mandatario.



También se recordó que las denuncias que se presenten pueden realizarse de forma anónima en la línea 123 social y que serán las autoridades las responsables de investigar el requerimiento.



