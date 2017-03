Terminación anticipada de contrato en San José sería demandable

Tras seis horas de discusión, el Concejo de Manizales aplazó el final del debate sobre el desempeño de la Empresa de Renovación Urbana de la ciudad (Erum) en la vigencia del año pasado.



Al cerrar la sesión de ayer, pasadas las tres de la tarde, quedó en el aire la pregunta de si la terminación unilateral del contrato con uno de los constructores de los apartamentos en el sector de La Avanzada podría terminar en el pago de una millonaria indemnización con recursos públicos.



La obra hace parte del macroproyecto de renovación urbana en la comuna San José, que empezó hace ocho años y busca cambiar la cara de una de las zonas más deprimidas de la ciudad, pero en este lapso ha tenido un avance mínimo.



Según el concejal Manuel Orlando Correa, de ‘la U’, la decisión de terminar anticipadamente el contrato entre la Fiduprevisora –donde tiene asiento la empresa municipal– y el consorcio de la Unidad de Ejecución Urbana número 3 (UEU 3) es demandable.



El principal argumento que tendría el contratista, según el cabildante, sería que parte del incumplimiento (cerca del 18 por ciento de la obra) se debe a que “no hay gestión predial” por parte de la Erum. Es decir, que esta no ha adquirido todos los predios necesarios para construir los edificios correspondientes a ese contrato.



“La Erum también se constituye en mora de las obligaciones derivadas del contrato. Esto quiere decir que la Erum, en el tema de la gestión predial, no cumplió, no le entregó los predios al consorcio”, explicó Correa.



Para el corporado, si se tiene en cuenta esa parte que le correspondía a la empresa más el 68 por ciento que llevaba el contratista, la ejecución contractual se acercaba al 90 por ciento, lo que haría difícil de justificar la medida que se tomó.



Aunque el gerente de la Erum, Óscar Montoya González, no alcanzó a responder a los cuestionamientos en público por el aplazamiento sí le dijo a EL TIEMPO que hubo argumentos suficientes para dar por terminado el contrato.



“Por ejemplo, no se pagaba de manera adecuada los salarios de los trabajadores; hubo irregularidades en el aporte de la seguridad social; el avance de obra, de acuerdo a un acuerdo de conciliación que estuvo hasta diciembre, no se cumplió”, dijo.



El gerente de la Erum, Óscar Montoya, tomó nota de las inquietudes de los cabildantes y la comunidad de la comuna San José para responder en una próxima sesión del Concejo. Foto: Jonh Jairo Bonilla

El contratista había pedido cinco meses más para completar la obra, pero el interventor “no encontró razones para dárselos”, señaló el gerente.



Esta determinación, agregó, se hizo con base en el estado de nueve de los once edificios que comprende la UEU 3, ya que los otros dos debían construirse sobre el lote que a la Erum le falta adquirir. Esto dejaría sin piso el argumento de Correa.



No obstante, el concejal asegura que hay más motivos para cuestionar la decisión.



Estos estarían relacionados con la cantidad de otrosíes firmados con este consorcio frente a los de la UEU 2. Al primero solo le aprobaron dos y el otro ha conseguido cuatro, a pesar de que tiene que hacer 108 apartamentos, la mitad en comparación de la tercera unidad.



Otro detalle “riesgoso”, según el cabildante, es que la decisión se tomó sin tener en cuenta los últimos 45 días de ejecución de la obra porque se basó en un acta de interventoría firmada el 13 de enero de este año a pesar de que el último otrosí se venció el pasado 28 de febrero. “Los contratistas podrán discutir ante un juez de la República que en ese lapso llevaban una mayor ejecución”, advirtió Correa.



Además de este tema, los demás cabildantes le reclamaron a la Erum por los avances concretos en el macroproyecto.



Incluso algunos liberales, de la bancada del alcalde, declararon que el balance venía con “lo mismo del año pasado, cuando estaba el señor (Néstor) Tabares”, que salió de la gerencia por enfermedad tras seis meses en el cargo. Las palabras textuales son del concejal Rafael Trorregroza.



La próxima semana se programaría la continuación del debate.



