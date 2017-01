Los cinco retos petroleros de la Orinoquia en 2017

Mejorar los niveles de inversión y productividad, iniciar la explotación de los pozos Lorito y Troglón, en Guamal (Meta), consolidar 10.000 empleos y convencer a través de trabajo educativo a las comunidades de que el petróleo no produce los daños ambientales que le atribuyen son los cinco retos que tiene la industria de hidrocarburos en la Orinoquia para este año.

El 2017 empezó con la esperanza de que con el incremento en los precios del barril, las compañías petroleras vuelvan a invertir, aun cuando con cautela y apretando sus finanzas en un esfuerzo para proteger los márgenes de rentabilidad, frente a una industria que se encuentra en un estado de cambio constante, tras pasar uno de los años –2016– más críticos en la historia mundial de esta industria, que afectó el país y especialmente esta región.

Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), afirma que “parte del optimismo de las empresas para 2017 proviene de una mejor expectativa con relación a los precios del crudo, ya que las empresas esperan que el barril de Brent se cotice entre 50 y 55 dólares en promedio”. El año pasado llegó a estar por debajo de los 30 dólares.

La afirmación del presidente de la ACP, la agremiación de las compañías privadas en Colombia que desarrollan actividades de exploración, explotación, transporte y distribución de petróleo, coincide que las expectativas expresadas a Llano Sie7edías por el vicepresidente regional Orinoquia de Ecopetrol, José Cotello, quien señala que este año el precio puede llegar a estar más cerca de 60 dólares que de 50, en promedio.

“Esa circunstancia –agrega Cotello– nos va a permitir invertir más dinero y tener más taladros perforando y tener mayor cantidad de pozos en producción”.

Por ello un gran reto es “maniobrar los ahorros que aún seguimos teniendo, frente al precio del crudo que nos va a permitir una retomada de inversiones. El año pasado tuvimos un poco menos de 300 millones de inversión y este año vamos a estar cerca a 700 millones, pero muy lejos de 2014, cuando se invertían 1.500 millones de dólares, de manera que vamos a estar por la mitad de 2014”, sostiene Cotello.

El segundo gran reto es mejorar la productividad y en ese sentido uno de los costos más elevados que tiene la industria del petróleo en el Meta es diluir el crudo pesado que produce para poder transportarlo.

Esa labor que se cumple diluyéndolo con nafta, un derivado del petróleo 25 dólares más caro que el barril de crudo. En ese proceso el año pasado se bajó en seis puntos porcentuales el uso de nafta, sostiene Cotello.

El año pasado también se hicieron ahorros en la renegociación de todos los contratos. Y desde diciembre la compañía está en una nueva sede arrendada ocupando tres pisos de las oficinas en el centro comercial Primavera Urbana, lo que genera un ahorro, en la medida que hasta el año pasado Ecopetrol estaba en tres sitios distintos de Villavicencio.

Empieza explotación de dos pozos

El vicepresidente regional Orinoquia de Ecopetrol, José Cotello, sostiene que los pozos de Chichimene, en Acacías, y Castilla, en Castilla La Nueva, ya están llegando a su etapa madura y van a empezar a declinar en su producción en forma muy rápida.

Por ello Ecopetrol tuvo que buscar nuevos campos y en esa tarea este año se va a iniciar la perforación de los pozos Lorito y Trogón, en Guamal, que son muy importantes para el futuro de la industria del petróleo en Colombia.

Tanto que José Cotello no duda en señalar que no tiene “ninguna duda de que Guamal se va a convertir en el principal municipio productor petrolero del país”.

Mientras que los pozos Chimú, en San Martín, y Pegaso y Morocha, en San Juan de Arama y Vista Hermosa, están en etapa de exploración.

Orinoquia: hay 10.000 empleos

Retomar la generación de empleos es otro de los retos de la industria petrolera en la Orinoquia para el 2017, en donde hasta finales del año pasado se contaban con menos de 10.000 trabajadores.

La regional Orinoquia, que incluye operaciones en Arauca, Casanare, Cundinamarca y Meta generó un promedio de 6.400 ocupaciones en el último trimestre del año pasado. El mayor número de trabajadores se concentran en Casanare y Meta.

A estos 6.400 trabajadores se sumaron los 1.500 que desde el primero de julio se generaron a través de empresas contratistas en Rubiales, cuando Ecopetrol asumió la operación de ese campo y que no se incluye la Regional Orinoquia.

Para este año el vicepresidente regional Orinoquia de Ecopetrol, José Cotello, se puede llegar a los 10.000 empleos que genera la industria del petróleo en la región.

El desafío educativo ambiental

El reto que tienen Ecopetrol, –la mayor empresa del país– es demostrarles a las comunidades que el nivel de afectación ambiental de la industria petrolera no es el que se le atribuye, aseguró el vicepresidente regional Orinoquia de Ecopetrol, José Cotello.

Puso como ejemplo que algunas personas hablan de que el río Humadea va a desaparecer, “tema que no es cierto” y puso como ejemplo que al lado del río Magdalena se perforan centenares de pozos desde hace muchos años y está ubicada la sede petrolera de Barrancabermeja y el río no ha desaparecido ni va a desaparecer porque no hay dependencia hídrica.

Explicó que no hay una interacción hídrica con los acuíferos superficiales, que están entre los 6 y los 30 metros porque el crudo está a más de tres kilómetros bajo tierra.

¿Pero al sacar el crudo, ese vacío lo llenan las aguas superficiales? “Eso no es cierto porque abajo no hay ríos sino una roca que es más dura y su permeabilidad es muy bajita”.

Por ello, sostiene Cotello, un gran reto es brindar una educación ambiental que permita explicar las cosas técnicamente correctas y teniendo presente que el petróleo sigue siendo un resorte muy importante que mueve la economía del país.

LLANO SIE7EDÍAS

@nelard1