Ciudadanos de Villavicencio piden más pedagogía sobre 'Pico y placa'

Con el arranque en las modificaciones al ‘Pico y placa’ en Villavicencio, las preguntas de los conductores de moto y carro particulares fueron las constantes en el primer día de la medida.

La jornada, que arrancó desde las 6:30 de la mañana y finalizó a las 7:30 de la noche, tomó por sorpresa a Fernando Muñoz, quien no conocía los lugares por donde no puede transitar.

Este motociclista, al ver los pasacalles por diferentes sectores y los agentes de tránsito que se ubicaron en varios puntos, decidió abordar a uno de ellos.

“Hasta ahora conozco el perímetro y espero estudiarlo para no ingresar a la zona el día que tenga ‘Pico y placa’, no quiero una multa”, aseguró Muñoz. Pero este conductor no fue el único sorprendido. Los agentes de tránsito fueron abordados con preguntas sobre los sectores donde no pueden transitar y los números de la prohibición.

Pese a que los primeros días, los requerimientos serán pedagógicos, se logró una reducción del flujo vehicular en la zona delimitada de ‘Pico y placa’, según informó la comandante de los agentes de Tránsito, María Polentino.

La funcionaria recordó que pese a que el decreto empezó a regir desde ayer, solo tendrá sanción económica, que incluye inmovilización después del 12 de febrero para carro particular y del 26 del mismo mes para motos.

“Las personas han aceptado la medida, porque aseguran que solo es un sector y no es en toda la ciudad. Las entradas quedaron libres y eso es beneficioso”, aseguró María Polentino.

En este primer día no se adelantaron comparendos, los conductores solo fueron requeridos de manera pedagógica. Según la funcionaria, la idea es que después no se sorprendan cuando inicien las multas económicas.

Lo que sí detectaron fueron vehículos transitando después de las 9:00 de la mañana y lo que hicieron fue recordarles que la medida aplica todo el día.

Otra de las inquietudes de los conductores, es que el número de agentes no es suficiente, ya que descuidarán los puntos donde no existirá la medida y se concentrarán solo en el centro.

María Polentino reconoce que solo cuenta con 75 agentes de tránsito. “Son pocos para el control de todo Villavicencio, pero los que trabajan lo hacen con toda la disposición”.

Los sitios claves de la medida

El primero es la glorieta de Villacentro: se puede tomar la vía al parque Los Fundadores, bajar por la octava etapa de La Esperanza (calle 15) o hacer la glorieta para subir a la clínica de Cirugía Ocular.

El segundo es la glorieta de Postobón, donde está permitido tomar la salida al centro comercial Único y Puerto López, seguir hacia el parque Sikuani, hacer la glorieta para retornar por avenida Circunvalar hasta la clínica de Cirugía

Ocular (sin ingresar a los barrios San Benito, Guatiquía, Villa María, Balatá y Siete de Agosto), tomar la carrera 33 para pasar a los colegios Industrial, Bachillerato Femenino y Normal Superior.

El tercero es la glorieta de La Grama, allí se podrá ingresar a barrios como La Grama y Caudal, o puede subir hacia los barrios altos Galán, Chapinerito y 12 de Octubre, entre otros, para conectar por el puente Galán-Mesetas con el

Hospital Departamental, pero no le es permitido ingresar al centro por ninguna de las calles de acceso, ni bajar por la avenida Alfonso López.

REDACCIÓN LLANO SIE7EDÍAS