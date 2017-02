'La EPS Cafesalud tiene el salvavidas para la clínica Martha'

La Clínica Martha necesita que en cuestión de días la EPS Cafesalud le pague por lo menos 3.000 de los 6.000 millones de pesos que le debe o de lo contrario tendría que cerrar sus puertas en un término de máximo dos meses.



El alarmante panorama lo dio a conocer ayer el gerente del centro asistencial, Héctor Hernán Mc Allister Braidy, al ser consultado sobre la crisis que vive la clínica, la cual redundó en el colapso del Hospital Departamental de Villavicencio (HDV) que llegó a una ocupación del 250 por ciento el fin de semana. (Vea: Crisis: No hay camas para tanta gente en el Hospital de Villavicencio).

La Clínica necesita el dinero para pagar nóminas y primas que les debe a los empleados desde noviembre del 2016, así como el pago por los servicios a los especialistas, compromisos con seguridad social y deudas con los proveedores de medicamentos y mantenimiento de equipos.

Les deben 1.600 millones de pesos a los empleados, 2.000 millones a los especialistas, 160 millones por medicamentos, 160 millones más para arreglar el equipo de radiología. Y como si fuera poco los anestesiólogos y cirujanos condicionaron el trabajo al pago de las deudas.

“Todo esto ha generado una deserción del personal, de los 340 funcionarios que tenemos 75 abandonaron el barco”, afirmó Mc Allister.



El HDV está sufriendo las consecuencias de lo que pasa en la Clínica Martha. Desde hace dos semanas atiende a gran parte de los 220 pacientes de la EPS Cafesalud, que en promedio recibía a diario la Martha.

Además de la cuantiosa cartera de Cafesalud con la Clínica Martha, la EPS no ha legalizado un contrato con el centro médico desde julio del año pasado, que tenía prórroga automática, pero que por los continuos atrasos en el pago de las obligaciones la Clínica Martha condicionó.

“El 7 de junio se le envió un oficio a la presidencia de Cafesalud en la cual se le decía que si no se modificaban las cláusulas del contrato, en cuanto a su forma de pago y las tarifas no habría renovación automática, pero no hubo un pronunciamiento al respecto”, informó Mc Allister.

El 26 de enero pasado la Clínica Martha envió al presidente de Cafesalud, Luis Guillermo Vélez, una notificación en la cual anuncian la suspensión de sus servicios por no existir un contrato vigente.

No obstante, la situación de la Clínica es tan crítica que así legalicen el contrato, si Cafesalud no paga parte de su deuda no puede funcionar porque no tiene cómo prestar los servicios de salud. “Necesitamos el salvavidas de Cafesalud”, precisó el gerente de la Martha.

La mañana de hoy la asamblea de directivos de la Clínica Martha se va a reunir de manera extraordinaria para evaluar su problemática y definir el paso a seguir.

La cartera de la Clínica Martha asciende a 33.000 millones de pesos, de los cuales 18.000 corresponden al SOAT y Fosyga; 7.000 millones de Saludcoop; Cafesalud, 6.000 millones, y los 2.000 restantes entre Caprecom, Cajacopi y otras entidades. El agravante es que buena parte de esas deudas han prescrito y solo es recuperable por vía jurídica a largo plazo.



Entre tanto, el gerente interventor del HDV, Óscar Galves, informó que ayer hubo una reunión en Bogotá con directivos del Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y Cafesalud en busca de salidas a la crisis del Hospital.

“Esta mañana (la del lunes) el presidente de Cafesalud, a través del vicepresidente médico, se comprometió a conseguir recursos para girarles a algunas de las IPS privadas y al Hospital Departamental de Villavicencio”, dijo Galves, quien anunció que se mantendrá el plan de contingencia en el HDV.

REDACCIÓN LLANO SIE7EDÍAS