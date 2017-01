'El Zarco Aldinever' pide perdón por secuestro de Edson Páez Serna

Una de las acciones criminales de las Farc que más estremeció y dejó huella de sangre en el Meta tuvo relación con el secuestro y asesinato del joven universitario Edson Páez Serna, el hijo de Silvia Serna, tema que la llevó a convertirse en una abanderada de las víctimas de la guerra. (Vea también: Le notifican la muerte del universitario Edson Páez a su mamá).

‘El Zarco Aldinever’, jefe del frente 53, uno de los herederos del extinto ‘Mono Jojoy’ y señalado por las autoridades como uno de los responsables del secuestro del hijo de Silvia Serna, pidió perdón a nombre de las Farc.



Sentado bajo las lonas negras de un campamento de las Farc en la vereda El Tigre, de Uribe, donde centenares de guerrilleros están preconcentrados en el marco del proceso de paz, ‘Aldinever’ pidió perdón “por todo el daño que le causamos a la señora Silvia”.

Edson Páez, estudiante de administración de empresas de la Universidad San Martín, fue secuestrado el primero de septiembre del 2011 y desde entonces su madre emprendió una incansable búsqueda que incluyó un encuentro con ‘Aldinever’ en zona rural de Mesetas.

El 29 de febrero del 2012 Serna llegó a la parte alta de Mesetas con la idea de regresar con su hijo, pero a cambio, según ella, ‘Aldinever le pidió 300 millones de pesos adicionales a los 200 que meses atrás ya le había pagado al jefe de finanzas del frente 26. (Vea también: Pagó un rescate de 200 millones de pesos, pero su hijo fue asesinado).

José Manuel Sierra, verdadero nombre de ‘Aldinever’, jefe guerrillero de 40 años, 26 de ellos en las filas de las Farc, dijo no tener responsabilidad directa sobre el secuestro y el homicidio de Páez, pero argumentó que en la justicia especial para la paz el país conocerá “la verdad” de lo que pasó con ese caso.

“Son hechos que no los vamos a negar, los vamos a reconocer. Ella (Silvia Serna) me buscó y nos encontramos y hablamos y yo le dije que podría ayudar a resolver esa situación, que iba a hacer unas conexiones, tengo de testigos comandantes sobre esa situación”, señala ‘Aldinever’.

Y agrega: “las Farc fueron las responsables, no el ‘Zarco Aldinever’, pero en aras de la reconciliación pido perdón, ofrezco disculpas”.

Llano Sie7edías habló con Silvia Serna sobre el perdón de ‘Aldinever’, pero ella prefirió guardar silencio.

Sobre el papel que debe asumir la guerrilla frente a casos como el del joven estudiante, el jefe guerrillero asegura que la reparación debe ser entre todos.

“Las víctimas están en el centro del acuerdo de paz, vamos a saber la verdad y tenemos que hacer la reparación entre todos”, dice.

Oriundo de Restrepo (Meta), pero criado en Medina (Cundinamarca), ‘Aldinever’ recuerda que solo tenía 14 años cuando ingresó a las Farc.

“No tuve una infancia normal, para mí no hubo carros ni nada de eso, mis juguetes eran los terneros de mi abuelo. Entré a las Farc a consciencia, no fui reclutado. Seguro si hubiera tenido oportunidad de estudiar, de tener una vida digna –cursó seis meses de primero de primaria– no hubiera entrado a la guerrilla”, señala.



Tras la firma del acuerdo de paz y su implementación, ‘Aldinever’ es un convencido de que la vía política es el camino para la transformación social y económica del país.

“¿Usted cree que la carretera que lo trajo hasta aquí es una vía digna? No. Los campesinos merecen una vía digna, vaya mire las escuelas cómo están, eso no es digno. La idea es cambiar ese sistema político.

“Si aplicamos la reforma agraria integral que hay en el acuerdo se cambia el sistema de vida del campesino y eso es lo que queremos con el nuevo movimiento político, que tengan buena educación y acceso a una vivienda”, considera el jefe guerrillero.

José Manuel Sierra’, el ‘Zarco Aldinever’, dice que si bien tiene capacidad de mando en las Farc, las Fuerzas Militares y la Policía “me hicieron ver más importante de lo que soy”. Admirador del ‘Mono Jojoy’, ‘Aldinever’ señala que su formación es más política que militar.

“Tengo capacidad política para dirigir, la política es la que dirige la guerra, no es la guerra la que dirige la política. Ahora nos estamos preparando para hacer política, que sea el pueblo el que defina qué quiere de nosotros”.

REDACCIÓN LLANO SIE7EDÍAS