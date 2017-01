Futbolista del Industrial que cumple su sueño

De pocas palabras pero muy rápido con el balón y especialista en gambetas es Ever Augusto Valencia Ruiz, el futbolista villavicense que con un gol en el minuto 86 le dio a Colombia el triunfo 1-0 frente a Brasil este martes en la noche y revivió la Sub-20 en el Suramericano.

Nació en Villavicencio el 23 de enero de 1997 y su amor por el fútbol se inició en las calles de los deprimidos barrios Industrial y Santa Fe, donde vivió su infancia con su señora madre Diana y sus dos hermanos Erika y Jaiver. De su papá prefiere no hablar.

"Gracias a Dios siempre quise jugar y jugar? y soñar los beneficios que esta profesión trae para alejarse de los vicios, de no robar y con el deseo de querer salir adelante, porque como uno vive en ese barrio la gente cree que todo el mundo es drogadicto, vago y ladrón, pero también hay gente buena", dijo Ever en entrevista con Llano Sie7edías, antes de partir para Ecuador donde se juega el Sub 20.

Estudió en las escuelas de Santa Inés y Marco Fidel Suárez donde siempre estuvo acompañado de un balón de fútbol. Cada descanso y cada jornada fuera del aula de clase los aprovechaba para jugar 'picaditos' con sus compañeros de clase y del barrio.

Desde pequeño ha tenido habilidad para hacerle gambetas a los rivales con el balón en sus pies, también lo tuvo para forjarse un mejor futuro en medio del pesado ambiente que se vive en el Santa Fe y el Industrial, barrios en donde hace pocos años el problema de seguridad era tan complejo que la policía era recibida a disparos por los delincuentes.

Por el fútbol apenas estudió hasta noveno grado. Primero ingresó al Club Doce de Octubre y de ahí pasó al Libertad, donde el profesor Édgar Díaz lo llevó a Medellín a hacer unas pruebas por medio de las familias Yepes y Mateus.

"El primer año me tocó jugar en un equipo aficionado de Medellín y el siguiente me presenté y los profesores David Montoya y Ricardo Calle me dieron la oportunidad", cuenta.

El año pasado jugó entre 25 o 26 partidos en los que marcó un gol al Once Caldas y se coronó Campeón del fútbol profesional colombiano con Medellín, en el primer semestre del año, con Leonel Álvarez como técnico.

Nunca jugó en Llaneros, como si lo hace el defensa barranquillero Joan Sebastián Castro, que también fue convocado por el técnico 'Piscis' Restrepo a la Selección Colombia Sub-20.

Desde el 3 de enero Ever está concentrado con la Selección Colombia y en Ecueador ya ha marcado dos goles. El más importante un tiro libre de costado, a cuatro minutos del final.

Éver Valencia metió el zurdazo y Cleiton, que intentó rechazar con los puños, siguió derecho. La pelota también, hacia el arco. Los milagros existen. Colombia sigue sin jugar bien, pero está viva, muy viva, en busca de la clasificación.

Y Ever sigue creciendo su sueño de llegar a la Selección Colombia de mayores pues sabe que su futuro y el de su señora madre, que dependen económicamente de Ever, está en sus gambetas.

