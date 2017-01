Paciencia al viajar por Villavicencio por vías en un solo sentido

Más de 35.000 vehículos se esperan que salgan este lunes festivo de Villavicencio, razón que ha llevado a las autoridades de tránsito a implementar reversibles al interior de la ciudad para facilitar la movilidad de los viajeros.

Las salidas a Acacías, Restrepo y Puerto López serán las que tendrán vías en un solo sentido, pero estas se determinarán, según el flujo vehicular. Se estima que estos procesos duren alrededor de 15 minutos.

Estos reversibles solo se aplicarán el lunes festivo, sin embargo, desde el jueves de esta semana iniciaron operativos informativos con el fin de que no se generen traumatismos.

Los puntos definidos, según confirmó el secretario de Movilidad, Iván Baquero, son: Ciudad Porfía, el monumento de Las Arpas y desde el puente sobre el río Ocoa hasta la Séptima Brigada.

“Haremos una coordinación con Coviandes para determinar los momentos en que se cerrarán esos tramos para facilitar el transito vehicular”, aseguró el funcionario.

Según Baquero, tanto los viajeros como los habitantes de la capital del Meta deben armarse de ‘paciencia’ porque los operativos estarán orientados a sacar los vehículos de Villavicencio.

“Es bueno señalar que la avenida 40, desde el punto del SENA, estará cerrada y las personas se desviarán por el monumento de La Garza, eso lo que nos permitirá es que el sector de Fundadores no se colapse”, afirmó Baquero.

Esta serie de medidas se empezarán a aplicar desde las 9:00 a.m pero será en el Centro de Mando Unificado que se tomen las acciones de última hora ese día, según el flujo vehicular.

“Lo recomendable para los habitantes de Villavicencio que no viajen es que si no hay necesidad de pasar por los puntos donde haremos los reversibles es mejor que no lo hagan, tendremos habilitada la cuenta de Twitter de la Secretaría (@VillavoMovilida) para informar de los cierres”, dijo.

REDACCIÓN LLANO SIE7EDÍAS