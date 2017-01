Bajaron los homicidios pero subieron los hurtos en la capital del Meta

La ciudad de Villavicencio cerró el 2016 con ocho casos menos de homicidio con respecto al 2015, pero con 634 casos más de hurtos a personas denunciados, sin lugar a dudas el lunar en materia de seguridad en el año que acaba de terminar.

Las cifras hacen parte del análisis realizado por la Policía Metropolitana de Villavicencio, las cuales se asocian a la tendencia nacional que registra disminución de muertes violentas, pero aumento de robos en las principales ciudades.

En la capital del Meta el año pasado asesinaron a 136 personas, ocho menos frente a los 144 del 2015.

Aunque la cifra parece menor, el coronel José Luis Ramírez, subcomandante de la Policía Metropolitana, señala que una vida que se salve ya justifica el esfuerzo de las autoridades y la necesidad de direccionar medidas para sostener la tendencia a la baja en el 2017.

En el balance, la Policía concluye que la banda criminal del ‘clan Úsuga’ –o ‘clan Golfo’– influyó en que la tasa de homicidios no fue menor.

De hecho, 65 de los 136 asesinatos fueron perpetrados mediante la modalidad de sicariato por vendettas entre bandas y expendedores por el control del microtráfico.

“A mediados del año 2016 se registró un ajuste de cuentas por parte de integrantes del ‘clan Golfo’, pero luego hicimos operativos derivados de investigaciones con la Fiscalía para capturar a la red de sicarios, lo que ayudó a impactar y evitar que aumentaran las cifras”, afirma Ramírez.

Sin embargo, el oficial agrega que otro de los factores que afectó la cifra de homicidios en Villavicencio tiene que ver con la intolerancia porque 44 de los asesinatos se originaron en riñas, en medio de ingesta de bebidas embriagantes y algunas motivadas por temas pasionales.

La misma intolerancia viene afectando con alta preocupación el delito de lesiones personales en Villavicencio.

Las 2.839 denuncias por lesiones personales el año pasado tienen a las autoridades pensando en una estrategia porque significó un aumento superior a los 1.150 casos respecto al 2015 que registró 1.687 eventos.

“Hay problemas de cultura ciudadana y hay menos formación en valores. Las lesiones se generan porque me miró mal, me empujó, me regó una gaseosa, detalles insignificantes que no deberían causar una riña”, señala el coronel Ramírez.

En Villavicencio, de los 3.700 casos denunciados de hurto a personas el año pasado, 1.281 ocurrieron por lo que las autoridades denominan “factor de oportunidad para el delincuente”, por descuido o ‘papayazo’.



Según la Policía, esto corresponde a que las personas dejan el celular o el bolso sobre una mesa o una silla en un local comercial o en un negocio, lo que facilita el accionar del delincuente.

“Si los ciudadanos hubieran estado más pendientes de sus objetos personales seguramente habríamos reportado un descenso”, dice el subcomandante de la Policía Metropolitana.

No obstante, para las autoridades será objeto de estudio el hecho de que en 1.300 casos de hurto a personas mediante atraco el delincuente no haya utilizado ningún tipo de arma –según la denuncia– para intimidar a la víctima.

Tanto la Policía como la Fiscalía se reunirán la próxima semana para definir el plan de choque contra el hurto a personas en la ciudad para reducir los índices delictivos en el 2017.

REDACCIÓN LLANO SIE7EDÍAS