El diario de un declamador de poesía

Era un encuentro para hablar con José Fernando Cano sobre la publicación de Diario de un declamador, pero fue imposible hablar con él porque se la pasó declamando todo el tiempo.



Y es que lleva la poesía y la declamación en la sangre, su madre era declamadora. Eso le llamó la atención y, en parte, ella lo inspiró.



Pero para ser declamador, primero hay que ser un lector, y José Fernando era todo un ratón de biblioteca.



Definitivamente a este hombre de Jardín, Antioquia, el arte lo ha acompañado desde niño pues también fue actor de teatro.

Esa fue la base para luego lanzarse a la declamación en la que combina lo que aprendió en las tablas y en la lectura.



En ese tiempo se especializó en poemas muy clásicos como ‘Reír llorando’, del mexicano Juan de Dios Peza:



El carnaval del mundo engaña tanto/ que las vidas son breves mascaradas;/ Aquí aprendemos a reír con llanto,/ Y también a llorar carcajadas.



A sus familiares y amigos les gustaba lo que hacía. De igual forma en el colegio había posibilidad de declamar, porque en ese entonces se leía poesía en las clases.



Pero José Fernando fue creciendo y se alejó del arte, se dedicó al trabajo y a su familia.



Sin embargo, la poesía seguía en su ADN y fue así como se reencontró con esta muchos años después en la Rotonda Cultural del municipio de Itagüí. “Allí, asistiendo a esas tertulias, hace unos 10 o 12 años, volvió a florecer en mí ese espíritu de declamador”, dijo José Fernando.



Desde entonces no para de declamar. Incluso, participa en concursos de los cuales ha ganado en Titiribí, Antioquia, y en Chinú, Córdoba.



Por estas razones fue que se atrevió a publicar Diario de un declamador. Libro en el que reúne poemas de 60 autores.



León de Greiff, Pablo Neruda, Piedad Bonnett, César Vallejo, Federico García Lorca, Porfirio Barba Jacob, Julio Flórez, José Martí, Mario Benedetti y Manuel Mejía Vallejo hacen parte de la antología.



La idea le surgió hace unos 10 años, pero solo hasta ahora la pudo materializar. Para poder publicar tuvo que hacer un préstamo en el banco.



“El libro no es mío, es de todos los que aman la poesía”, señaló.



Dijo, además, que vio la necesidad de que las personas tuvieran a la mano los mágicos poemas que ha recopilado durante más de 10 años, porque considera que “la poesía es un reflejo de la vida, la poesía es magia, es vida, es el amor, es el desamor” y agregó que el libro es especial porque arranca con un poema universal que refleja la realidad:



Que el mundo fue y será una porquería/Ya lo sé/ (¡En el quinientos seis/Y en el dos mil también!). Este es el inicio: un tango o un poema, de Enrique Santos Discépolo.



Aunque afirma que no es poeta, se atrevió a publicar un poema en la solapa del libro, ‘Canela’: Mi mascota bendita,/compañía sencilla, /Valiosa, generosa, sin mentiras./ Hoy, catorce de un abril no alegre,/te despides por siempre de la vida.

De acuerdo con José Fernando, para declamar es necesario ser muy buen lector y saber leer. Así se podrán manejar los tiempos de las comas y los puntos

La carátula del libro cuenta con una de las obras del maestro Dorian Flórez, quien le dijo a José Fernando que escogiera la obra que quisiera de su taller.



La seleccionada fue Jaque, pintura por la cual Flórez fue galardonado en Holanda por la galería internacional Cinco Estrellas de Oro. Según el pintor: “ahí están pintados los sueños del poeta”. Y de acuerdo con Cano, ahí está reflejado todo lo que significa el libro.



El libro se puede conseguir, por ahora, en la librería Grammata por 50.000 pesos. Tal vez algún día haga un segundo tomo, pero lo que sí es seguro es que José Fernando seguirá siendo fiel a la poesía hasta la muerte.





Mateo García

Para EL TIEMPO