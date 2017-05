La Universidad del Atlántico define la elección del rector titular

09 de mayo 2017 , 10:22 a.m.

09 de mayo 2017 , 10:22 a.m.

Rafael Castillo, Carlos Prasca, y Salim Mattar conforman la terna de candidatos de donde podría salir la mañana de este martes el nombre del nuevo rector para la Universidad del Atlántico.



El Consejo Superior, presidido por el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y 8 consejeros, se encuentran en estos momentos reunidos en la Gobernación del Atlántico definiendo si ponen fin a casi 10 años de interinidad en el cargo de rector de la Uniatlantico.

La preocupación en algunos sectores es que hoy se presente una nueva recusación en busca inhabilitar en la votación algunos de los consejeros y con ello dilatar más el proceso.



El jueves pasado el ex rector (e) y candidato, Rafael Castillo, presentó una en contra del representante de los sectores productivos de la ciudad, César Lorduy, quien ayer la respondió.



La sesión de hoy, programada para iniciar a las 8 a.m., pero que ha tenido retraso por demora en la llegada de algunos de los consejeros, tiene en el orden del día iniciar con la respuesta de Lorduy a la resusación que pretende inhabilitarlo de la votación.



A esta hora la Policía acordona los alrededores de la Gobernación, localizada en el centro de Barranquilla, mientras que en la sede norte de la Universidad del Atlántico, en el corredor universitario, en la vía a Puerto Colombia, área metropolitana de esta capital, el Grupo Esmad y patrullas están atentos a que no se registren alteraciones del orden público ni desordenes que interrumpan el tráfico vehícular.

¿Quién define?

Justamente, Lorduy sería quien definiría la elección, pues trascendió que Carlos, Prasca cuenta el respaldo del representante de los egresados, de las directivas académicas, y los dos representantes del Gobierno. Tendría 4 votos.



Mientras que Castillo, contaría con los votos de la representación de los profesores y estudiantes. También el de los rectores y el del mismo Gobernador. El gran sacrificado sería Mattar.

Un grupo de estudiantes de la Universidad del Atlántico permanece en estos momentos, afuera de la Gobernación a la espera de los resultados. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO.



Lo cierto es que la elección ya comenzó a generar tensión y polémica. El alcalde Alejandro Char cuestionó el retraso de la elección. “Inadmisible y muy doloroso para nuestra @UdelAtlantico que las artimañas políticas frustraran una vez más proceso de elección de su rector”, indicó en su cuenta de Twitter.



Ayer en otro trino Castillo le respondió a Char: “Alcalde los que venimos del sur también tenemos sueños y méritos. Yo gané las consultas de @UdelAtlantico y ud se atraviesa en mi aspiración”.