La mejor opción para sacarle provecho al Black Friday

21 de noviembre 2017 , 09:01 a.m.

Aún quedan algunos días para que se celebre una nueva jornada del Black Friday en el país, sin embargo, Linio, la tienda en línea con mayor crecimiento en la región, puso desde ya a disposición de todos sus visitantes increíbles ofertas.



“Hemos seleccionado más de mil productos, populares entre nuestros clientes, los cuales tendrán a lo largo de esta semana rebajas realmente inigualables. También nos hemos asociado con diferentes entidades bancarias para ofrecer aún más descuentos y beneficios”, dice el director regional de Linio para Suramérica, Luis Eduardo López.

Toda la semana, la plataforma contará con increíbles precios en miles de productos, de todas las categorías. Para poder seleccionar y realizar sus compras, los colombianos podrán ingresar a https://www.linio.com.co/cm/black-friday.



Tenga en cuenta

Durante el último viernes negro, el cual tuvo lugar en noviembre de 2016, Linio registró un incremento del 30 por ciento en sus ventas, con respecto al 2015. Además, vendió cerca de 30 mil productos y contó con la visita de alrededor de dos millones de internautas; lo que demuestra la gran acogida que tiene esta fecha en la actualidad.



En consecuencia, el director regional de la empresa aconseja a los colombianos mantenerse atentos a la página web y no demorarse en hacer su compra porque algunas promociones son por tiempo o unidades limitadas.



Y es que esta fecha ahora es parte de las más significativas tanto para el comercio como para los compradores. Mientras que en un día común se registran en Linio alrededor de 2,000 clientes nuevos, en Blackfriday suman más de 20,000.

Un aliado perfecto

Para Luis Eduardo López, esta creciente tendencia a comprar por Internet no solo se debe a los grandes descuentos que se presentan periódicamente, sino también a que los consumidores están cada vez más conectados a la red, les gusta poder comparar precios y tienen menos tiempo para movilizarse. Esto hace de Linio una solución útil y llamativa para realizar todas las compras desde la comodidad de la casa.

“El comprador colombiano no es de escribir reseñas en la página, pero sí de compartir sus experiencias en redes sociales. A raíz de esto, hemos visto cómo las personas nos recomiendan y se convierten en clientes habituales gracias a la calidad de nuestro servicio.”, dice López.



Asimismo, agrega que su estrategia se basa en el esfuerzo de cada día por garantizar que la oferta sea amplia, variada y de calidad, trabajando por que la experiencia antes, durante y después de la compra sea excelente para todos los usuarios.

“Disponemos de cerca de dos millones de artículos dentro de nuestro portafolio, incluyendo las marcas más reconocidas. Asimismo, ofrecemos asesoría a nuestros clientes para que puedan comprar con facilidad y les damos la posibilidad de devolver el producto, si así lo desean, sin ninguna pregunta en un lapso de diez días calendario”, puntualiza López.



Además, a fin de facilitar la compra, la plataforma web dispone actualmente de una variedad de métodos de pago que permiten que todos los colombianos, así no tengan tarjeta de crédito, puedan acceder al comercio electrónico.



Finalmente, el director regional de Linio para Suramérica invita a los colombianos a aprovechar durante esta semana las increíbles promociones que ya se encuentran en el sitio web, que cumple cinco años consolidándose como la tienda en línea con mayor crecimiento y reconocimiento en el continente.



“Los invitamos a visitar y comprar en Linio durante la siguiente versión del Black Friday pues conseguirán todos los regalos navideños sin hacer filas ni enfrentarse a congestiones, y además aprovecharán las mejores ofertas del año”, concluye.

