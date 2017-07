La fundación que tendría en líos al gobernador del Quindío

Luego de las denuncias que han circulado en las últimas semanas en el departamento por la muerte de un hombre en una finca de la Fundación Shambalá, de la que hasta el 2014 hizo parte el gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio, y de que supuestamente en los últimos años se incrementara la contratación, tanto de la Alcaldía como de la Gobernación con dicha fundación, el concejal de Armenia Gerson Peña dijo que convocará un cabildo abierto para realizarle control político a esta organización.

Según el concejal, desde el año pasado ha propuesto en dos oportunidades un debate de control para que la fundación asista al Concejo y rinda cuentas de los contratos que tiene con la Alcaldía de Armenia, que suman unos 4.000 millones de pesos, pero "no hubo quórum para el debate, así que recolectaré firmas para convocar a un cabildo abierto ahora que están de moda en el departamento, espero realizarlo en el último periodo de las sesiones extraordinarios de este año o a inicios del 2018".



Peña explicó que Shambalá tiene a su cargo el mantenimiento de los centros vida, es decir de los adultos mayores, "y quiero revisar que se estén ejecutando bien los recursos pues atienden a la población más vulnerable y además me llegó una queja anónima".



De otro lado, sobre la muerte de Ezequiel José Álvarez Correa, administrador de la finca El Limonar de la fundación Shambalá, inicialmente se había conocido que fue accidental pero luego se dijo en una columna de opinión que Medicina Legal habría informado que fue un homicidio. Sin embargo, a través de un comunicado, el mandatario señaló que "la Fiscalía se encuentra esperando el resultado de la necropsia practicada por Medicina Legal y cualquier afirmación o especulación que se haga antes de concluir la indagación, es apresurada, irresponsable y calumniosa".



Y agregó que "como ciudadano en ejercicio soy respetuoso de estas investigaciones y espero que sean resueltas con total transparencia", dijo Osorio.



Cabe recordar que la fundación Shambalá es dirigida por el también ex sacerdote Darío Ospina, cercano al gobernador, y que incluso fue el director de la campaña del gobernador durante las pasadas elecciones.



De hecho, el líder de la revocatoria de mandato de Osorio, Carlos López le dijo a este medio hace unos días que pedía que se abriera una investigación por conflicto de intereses contra el mandatario pues le había entregado un contrato por 16.000 millones de pesos para la alimentación en los hospitales del Quindío "al padre Darío Ospina (director de Shambalá), su mano derecha, eso es conflicto de intereses".



Por su parte Ospina declaró en una emisora que las acusaciones por la compra de la finca donde murió Álvarez, y que según las denuncias habría sido comprada gracias al apoyo del gobernador del Quindío, no son ciertas ya que este predio se adquirió en una subasta pública de la Dian y “nada tiene qué ver con la administración departamental, la fundación la adquirió como otros bienes que tiene, y donde atiende adultos mayores, centros escucha, donde venimos liderando procesos desde hace 12 años”.



ARMENIA