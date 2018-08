La dolorosa muerte de un universitario 'pilo' en el Valle

En el municipio de Florida hay luto y sorpresa por la inesperada muerte del joven. Las autoridades, como primera hipótesis, manejan que se trató de un hecho voluntario.

Nacido en Florida, Héctor Fabio Hernández Sánchez se graduó como bachiller en Florida en 2015. Durante la secundaria se destacó por sus altas notas.



Apenas tuvo su diploma fue escogido como un estudiante de 'Ser Pilo Paga', un programa del Gobierno Nacional que aporta un crédito 100 por ciento condonable,y adicionalmente en las instituciones públicas se recibe un subsidio de sostenimiento semestral.



Héctor Fabio, hijo de Ramón Hernández y Aracelly Sánchez, escogió la carrera de

química, a la que accedió en la universidad del Valle..



Para adelantar su carrera llegó a vivir en un apartaestudio de arriendo. En los primeros semestres mantuvo notas académicas altas. Pero en los últimos meses decayó en su nivel, sin que se hayan precisado las razones.



Amigos dicen que presentaba un bajo estado de ánimo, aunque no se detallan los motivos. Incluso habría ido a consulta médica, pero no se recuperaba.



El jueves 26 de julio pasado, sin que nadie lo notara, salió de su casa en Florida. Con las horas empezó la alerta de su desaparición. El lunes fue hallado el cadáver de un hombre.



Fue llevado a la morgue del vecino municipio de Pradera. Presentaba quemaduras en su rostro, las vías aéreas y sus manos. Fueron necesarias pruebas forenses, al parecer, por ausencia de huellas digitales.



Los allegados lo reconocieron por algunos rasgos y prendas. El martes se anunció que estaba identificado y el viernes se cumplió el sepelio en Florida.



Amigos y compañeros de estudio lo recuerdan como un joven estudioso y sencillo.



En agosto del año pasado el estudiante de quinto año de Medicina y Cirugía, Yeison Yadir Botero Correa, de 21 años, oriundo de Argelia, en el norte del Valle del Cauca. Era un joven de alto nivel académico y sus razones no se han precisado.