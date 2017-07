Jerfo, el diseñador quindiano que estará en Colombiamoda

El diseñador quindiano Julián Eduardo Riaño Flórez, por primera vez, tendrá una pasarela en Colombiamoda, la plataforma de moda más importante del país.



El artista es uno de los 11 nuevos talentos o diseñadores emergentes escogidos entre más de 300 personas que enviaron sus propuestas a esta semana de la moda que se lleva a cabo en Medellín a finales de este mes.



Según contó Riaño, conocido como ‘Jerfo’ por la marca de sus prendas, es el único quindiano que ha llegado a Colombiamoda y, en esta ocasión, es el único participante que seleccionaron de una ciudad diferente a Bogotá, Cali o Medellín. “Participé por convocatoria. Me inscribí en Colombiamoda e Inexmoda. Soy el único que no está en esas ciudades”.



Su desfile será en la pasarela El Cubo, el próximo 26 de julio a las 3:00 de la tarde. Presentará su colección Jerfo Primavera-Verano 2018, inspirada en el día y la noche en La Habana, Cuba, tras un reciente viaje que tuvo a la isla donde buscaba inspiración para su creación.



Allí, tendrá 20 salidas, es decir 20 atuendos completos. “Llevo pantalones, camisas, chaquetas, todas las pintas completas. Es una colección mixta, para hombre y mujer”.



Desde hace tres meses, Jerfo conoció la noticia de que estaría en Colombiamoda pero solo hasta hace poco pudo revelar su participación. Relató que su colección está inspirada en las noches en La Habana, las luces reflejadas en el mar y la arquitectura colorida de la isla.



“La colección está dividida en dos partes; la primera es muy oscura como la noche pero tiene brillos como lentejuelas, botones dorados y otros, y la segunda es el día con el sol, tenemos estampados de flores, con pájaros y figuras geométricas”.



Esta colección, según un comunicado publicado por Colombiamoda, también tendrá detalles militares, botonería ‘vintage’, terciopelos e impermeables. Además, señala el texto, que promete ser atemporal. “Contar con una pasarela en Colombiamoda es orgullo y emoción para Julián, una oportunidad donde podrá mostrar su trabajo, abrir nuevos caminos y reflejar, a través de sus diseños, la madurez y estética que hoy sobresalen en la marca”, agrega.



Sus prendas están elaboradas con materiales reutilizados como cortinas y forros de sillas para carro o buses, entre otros productos. Y su etiqueta es reconocida por usar velcro en cada prenda. “Hacemos chaquetas de cortinas, que están diseñadas para cubrir las ventanas pero nosotros las convertimos en un elemento estético que es para el vestuario, y creo que Inexmoda tuvo en cuenta esta innovación dentro de los criterios que tuvo para mi selección”.



Julián diseña y corta las prendas, y la confección está a cargo de cinco mujeres cabeza de hogar del barrio Los Naranjos, al sur de Armenia. “Son personas especializadas en confección y lo hacen muy bien. Ha sido el proceso de muchos años porque encontrar quién confeccione bien es muy difícil y la relación no es de jefe y empleadas sino de amistad”, contó el diseñador.



Luego, las prendas están exhibidas y a la venta en la galería de arte, diseño y fotografía Región Paisaje, en Salento, y también en tres tiendas multimarca en Bogotá. Desde el 2004, creó su marca Jerfo, por las iniciales de su nombre.



Aunque Julián nació en Pijao, vivió varios años en Armenia y luego estudió diseño gráfico en Cali y diseño de modas en Bogotá. Trabajó un tiempo como asistente de algunos diseñadores en la capital del país. También estudió patronaje, escalado y confección en el Sena en Armenia.



ARMENIA