Imputarán cargos a ex gobernador de Córdoba Alejandro Lyons

Para el jueves 11 de mayo a las 9:00 de la mañana fue citado el ex gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, ante el Tribunal Superior de Bogotá para imputarle cargos por presuntas responsabilidades en actos de corrupción en su administración entre los años 2012- 2015.



La citación la hizo la Fiscalía General de la Nación dentro de los sonados procesos que adelanta en el departamento. Lyons deberá presentarse con su abogado, para responder cuestionamientos concretos en su contra.

Dos de los casos más relevantes y que son materia de investigación por parte de todos los organismos de control son los llamados "Cartel de la hemofilia" y "Cartel de las regalías".



El primero consistió en la desviación de al menos 40 mil millones de pesos por el cobro del tratamiento de pacientes fantasmas. A través de dos IPS se concretó una empresa criminal que creó una base de datos con cerca de 120 pacientes falsos que supuestamente sufrían de hemofilia. Dichas personas, supuestamente eran atendidas en las IPS Unidos por su Bienestar y San José de la Sabana con costosos procedimientos y medicinas, que posteriormente eran cobrados a la Secretaría de Salud Departamental.



Para justificar los soportes de los tratamientos, los cerebros del entramado criminal falsificaron certificaciones de un reconocido laboratorio clínico en Montería, donde se indicaba que esos pacientes padecían dicha enfermedad.



Por este caso fueron capturados inicialmente los ex secretarios de salud de Córdoba Alfredo Aruachán, Alfredo Ceballos, Edwin Preciado y Alexis Gaines; además de la auditora en salud Marcela Acuña y Juan David Chejne. Así mismo, el ex aspirante a la Asamblea de Córdoba Rubén Guerra. Y la semana pasada se presentó ante un juez en Montería el representante legal de la IPS Unidos por su Bienestar, quien sería el principal protagonista de los hechos.



A Ardila le imputaron cargos por los supuestos delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación, pero el juez le dictó detención domiciliaria tras considerar que no es un riesgo para entorpecer el proceso que involucra a por lo menos 6 personas entre contratistas y ex funcionarios de la Gobernación de Córdoba. Esa decisión despertó la ira de la ciudadanía y del Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez, quien criticó la medida.

Cartel de las regalías

Uno de los boquetes de la administración de Alejandro Lyons, por donde se investiga que pudieron saquearse cerca de 500 mil millones de pesos fue a través de los recursos de regalías. Entre el 2012 y 2015, el Departamento de Planeación Nacional priorizó proyectos de investigación e implementación de Ciencia y Tecnología con los recursos de esas transferencias.



Tras una auditoría minuciosa realizada por la Contraloría en el 2016, fueron detectadas serias irregularidades en el cumplimiento de los contratos. Deficiencias en interventorías, problemas de financiamiento y sostenibilidad y retraso en la ejecución alertaron a los auditores a revisar minuciosamente dichas contrataciones, encontrando su presunto desfalco a las arcas de la Gobernación.



A esas supuestas desviaciones irregulares de dineros se suma la desaparición y crimen del director de la Oficina de Regalías de la Gobernación de Córdoba en la época de Alejandro Lyons, Jairo Alberto Zapa.



El cuerpo del funcionario fue encontrado cinco meses después de su desaparición en una fosa común al interior de una finca de propiedad del padre del ex gobernador Lyons.



Por el homicidio hay varias personas capturadas entre presuntos determinadores y autores materiales. Jesús Henao, Jesús Torres Redondo, Maximiliano García Bazanta, Carlos Pérez Escobar y el confeso autor material Joyce Hernández Muñoz. Entre tanto, Zuán López Acevedo, la única mujer en la 'empresa criminal' fue beneficiada con detención domiciliaria debido a su estado de gestación.



Pese a todas estas investigaciones, al ex gobernador Alejandro Lyons la justicia no lo había vinculado de manera directa. Sin embargo, con la audiencia del próximo jueves se conocerán detalles de las nuevas decisiones en su contra.

Gudilfredo Avendaño

Especial para EL TIEMPO

Montería