Historias de colombianos fueron retratadas en ‘Humans of New York’

Un hombre que perdió todo a causa de la adicción al juego; un adolescente que estuvo a punto de suicidarse y se detuvo al imaginar a su mamá encontrando su cuerpo, y un señor obsesionado por tener novia sin saber cómo hacerlo son algunas de las historias que el fotógrafo y bloguero Brandon Stanton ha recolectado tras su llegada a Colombia.



Su proyecto comenzó en el 2010 cuando perdió su trabajo en Chicago y viajó a Nueva York. Allí se propuso fotografiar a 10.000 neoyorquinos y poner sus retratos en el mapa de la ciudad que nunca duerme. Estas personas tenían la particularidad de que estaban sobreviviendo con cheques de desempleo.

Stanton juntó los retratos y citas de las personas para convertirlos en el tema del blog ‘Humans of New York’. Aquí publica fotos de gente común acompañadas de una cita o historia que obtiene después de una entrevista.



“Creo que lo que hacemos en 'Humans de Nueva York' es resaltar otros tonos de nuestras vidas que quizás la gente no está tan dispuesta a expresar, o a contar la tragedia que ellos no le han podido contar a nadie más. Luego, hay alguien en mi audiencia que está leyendo eso y dice: ¿sabes qué?, estoy pasando exactamente por lo mismo y tenía miedo de hablar de ello también” dijo Stanton en una entrevista con el canal NPR.

En el 2012 realizó su primer viaje a Irán donde recolectó varios retratos callejeros. Fue tan exitoso el proyecto que en poco tiempo tenía miles de seguidores en su página de Facebook. Hoy ya tiene más de 18 millones de seguidores en Facebook y seis millones en Instagram.



La idea de Stanton ha ido evolucionando gracias a la interacción que tienen sus historias en las redes sociales. Miles de personas ponen un comentario con sus mensajes de apoyo y ánimo. Normalmente sus historias retratan la preocupación que esté teniendo en ese momento la persona.

Las historias con rostros colombianos

En los últimos meses, Stanton ha hecho una gira por Latinoamérica. Ha estado en Chile, Uruguay y hace pocos días en Colombia. Pasó por Medellín y Bogotá contando historias que, por azar, ha encontrado en la calle.



El proyecto ha crecido tanto en los últimos años que publicó en octubre de 2013 su primer libro ‘Los seres humanos de Nueva York’. Dos años después publicó ‘Los seres humanos de Nueva York: Historias’ que estuvo 31 semanas en la lista de ‘New York Times Best Seller’.



En el 2015 fue invitado a visitar al entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. El exmandatario dio una respuesta que impulsó a Stanton a trabajar aún más por su proyecto: "Siempre hay algo que hacer", le dijo.



Hasta el momento ha viajado a Pakistán, Irak, Irán, Jordania, Uganda, República del Congo, Sudán del Sur, Kenia, Ucrania, India, Vietnam, México, Jerusalén, Estados Unidos y Colombia.

Si quiere conocer más de sus historias puede ver su página web: http://www.humansofnewyork.com y su página de Facebook https://www.facebook.com/humansofnewyork/



ELTIEMPO.COM