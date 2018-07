Pastor que destruyó imagen de Virgen dice que cumplía 'mandato divino'

El pastor evangélico, Elías Ospino Gascón, quien emprendió contra la imagen en cerámica de la Virgen del Carmen, en plena plaza pública de Mompox (Bolívar), justificó su accionar diciendo que había recibido un mandato divino.

"No hice nada malo. Lo que paso fue que, por medio de un mandato divino, me encomendaron destruir esa imagen para el bien del pueblo de Mompox".La arremetida contra la imagen fue duramente criticada por la comunidad católica de la región, calificándola como un sacrilegio.

Cabe recordar que el polémico acto del pastor fue registrado en un vídeo en el que se escucha al hombre asegurar "así como será quebrada está muñeca, será quebrado Mompox porque pusieron su confianza en los ídolos que no tienen vida". Además de repetir, "esto no tiene vida, esto no tiene vida".



El hombre que daba una predica sobre idolatría, una vez dejó la imagen en pedazos comenzó a pisotear los restos mientras gritaba "esto no sirve, no sirve".



CARTAGENA Y ELTIEMPO.COM