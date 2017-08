Habitantes de calle reciben clases de lectura en Armenia

01 de agosto 2017 , 10:52 a.m.

Aunque algunos de los funcionarios de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia (Corpocultura) iniciaron con temor el programa de comprensión lectora, dibujo, pintura y respeto por los monumentos de la ciudad, destinado para los habitantes de calle, hoy los resultados le han dado la razón a la directora de la Corporación, María Fernanda Fernández.

“Uno también se asusta pero algunos creían que los iban a robar pero yo les decía que se iban a dar cuenta que antes nos iban a acompañar, y efectivamente hasta este momento a nosotros no nos han hecho nada”, recordó Fernández.



Y ya son más de 200 habitantes de calle de Armenia que han participado en estos talleres que profundizan en la lectura en voz alta y baja, y hasta en la identificación de algunos iconos de la ciudad y el Paisaje Cultural Cafetero, que son orientados por la Secretaría de Desarrollo Social y Corpocultura.



Según la funcionaria, el programa busca educar a esta población y alejarla durante unas dos horas del consumo de alucinógenos y otras prácticas de riesgo a través de actividades culturales y educativas.



“Mientras ellos están aquí no están cometiendo ningún delito asociado obviamente a la habitabilidad en calle, es decir estas personas están totalmente dispuestas a producir, además nos hemos dado cuenta que algunos de ellos tienen un nivel importante de lectura y queremos estimular ese proceso cognitivo”, dijo Fernández.



Uno de los beneficiados es Carlos Alberto Vélez, habitante de calle desde hace 9 años, y quien contó que con este proyecto “uno disipa mucho el tiempo, a veces mantenemos aburridos, la gente lo menosprecia a uno y creen que los vamos a robar pero con estas actividades nos podemos entretener”. ,



El proyecto comenzó con tres personas y con cada taller fue aumentando la participación de los habitantes de calle. Además de esto, les enseñan los lugares indicados para la disposición de basuras, “y cosas como por qué no deben hacer sus necesidades fisiológicas en lugares emblemáticos”.



