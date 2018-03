ESPECIAL VIVIENDA

Verónica Zabalsa, una mujer desplazada por la violencia del corregimiento San José del Chiquito, en Turbaco (Bolívar), siempre deseó tener casa propia, pero ese era un sueño que veía lejano. La falta de oportunidades la tenía compartiendo un cuarto con ocho familiares. Trabajaba en servicios domésticos en casas de familia o como obrera en las fincas donde la necesitaran.





Pero su suerte cambió. El pasado diciembre salió favorecida en el sorteo del programa Vivienda Gratis. Un total de 212 casas se entregaron ese día en Turbaco para la población más vulnerable.



“Yo me había inscrito en el programa, pero de ahí a pensar que me podía ganar una casa era como un sueño. La mayor bendición es tener un cuarto propio, abrir el grifo y que salga agua todo el tiempo”, cuenta con mucha emoción y gratitud.



Historias como esta se suman a los cinco millones de colombianos que no tenían un techo propio o veían lejana la oportunidad de acceder a una vivienda gratis o subsidiada y que se beneficiaron del programa de vivienda del Gobierno.



La meta inicial era construir 1,5 millones de viviendas, objetivo que ya se cumplió. Faltando casi seis meses para terminar este gobierno, la nueva apuesta es dejar iniciadas 1,7 millones, es decir, 200.000 nuevas casas.



“Algo que ha sido prioridad en mi gobierno es la vivienda. La mayoría de las personas quieren tener un techo propio y por eso el número de colombianos que querían vivienda y no la tenían se redujo a la mitad. Logramos algo que nunca se había hecho: las casas gratis para los colombianos que no tienen ni siquiera para una cuota inicial”, dijo recientemente el presidente Juan Manuel Santos.



El 56 por ciento de las viviendas ya iniciadas se logró con algún tipo de cofinanciación por parte del Gobierno, a través de los diferentes programas que lidera el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como Vivienda Gratis, Mi Casa Ya, Subsidio a la Tasa de Interés y Ahorra tu Arriendo.



Estas iniciativas han demandado una inversión estimada de 13,7 billones de pesos. El 44 por ciento restante, con recursos particulares que no necesitaron ayuda del Gobierno para comprarlas. Los proyectos entregados han llegado a todas las regiones, siendo Bogotá la ciudad con mayor número de beneficiados, con 86.816; seguida por Cundinamarca, con 69.043; Antioquia, 48.946; Valle del Cauca, 48.053; Atlántico, 25.337 y Santander, 16.332.