Expocamello 2017 reunió los mejores emprendimientos del Eje Cafetero

En Colombia, más o menos el 30 por ciento de las empresas superan los cinco años de funcionamiento. Muchas se quedan en el que los expertos denominan “Valle de la muerte”. Esa dura realidad, sin embargo, no se siente en la décimo tercera edición de la feria nacional de emprendimiento Expocamello All Stars, que se inició el miércoles y termina hoy en el Centro de Convenciones de Pereira Expofuturo.



Optimismo, entusiasmo, ganas de hacer cosas, y hacerlas bien, eso es lo que se siente en los cerca de 200 stands que hay en la feria, en las jornadas académicas, que han contado con ponentes de talla mundial, y en la rueda de negocios, que se realizó el miércoles y que dejó expectativas de negocios por unos mil millones de pesos.



Expocamello es organizado por la Cámara de Comercio de Pereira y se posicionó como uno de los eventos más importantes del país. De hecho, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, visitó ayer la feria, recorrió los stands, y charló con los emprendedores. El miércoles el evento fue abierto con una intervención del Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo.



Aunque no inventaron algo que no existía, los propietarios de Thermosol sí le han puesto su toque personal. Estos emprendedores pereiranos fabrican calentadores de agua con energía solar, para uso residencial, institucional como hoteles y clínicas, y uso recreacional, para calentar o climatizar piscinas o jacuzzis.



Juan Alejandro Hincapié, coordinador técnico de la empresa, la cual nació hace apenas un año, comentó que ya han hecho calentadores para hoteles de la capital de Risaralda. En este año ya han alcanzado ventas por 65 millones de pesos y generan tres empleos directos.



Los sistemas de Thermosol ahorran cerca del 90 por ciento del consumo de gas o electricidad, en temporadas de verano.



La diferencia con los productos europeos, chinos, estadounidenses que están el mercado desde hace años, es que utilizan residuos de otros procesos industriales. Reciclan parte del aluminio que llevan sus equipos.



Tropic, otra empresa pereirana, fabrica gaseosa de café. María Cuintaco, directora de producción de bebidas de esta empresa, contó, que después de un año completo de implementación y montaje de dos plantas de producción, en un segundo año de operaciones, están en una fase de mercadeo y comercialización.



Esta empresa tiene dos líneas de producción: la gaseosa de café y bebidas saborizadas y cafés especiales.



Las seis bebidas saborizadas, la gaseosa de café y los cafés especiales ya están en el Eje Cafetero, Bogotá y Medellín, pero próximamente esperan llegar a España, Estados Unidos y Suiza con los cafés especiales.