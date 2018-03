Estudiar en Europa: una de las opciones mejor valoradas

06 de marzo 2018 , 11:49 a.m.

Francisco Egaña, Director de Desarrollo de ESCP Europe y líder en programas de Management y Finanzas a nivel mundial, da su perspectiva sobre la importancia de estudiar en una escuela de negocios que proporcione las herramientas necesarias para competir en el mundo laboral.

-¿Que es ESCP Europe y por qué le puede resultar interesante a un alumno colombiano?

Fundada en 1819, ESCP Europe es la escuela de negocios con más experiencia del mundo. Su misión es formar a la próxima generación de líderes empresariales transnacionales, de manera que aprovechen las oportunidades que ofrece la diversidad cultural. Tenemos seis campus urbanos propios en Berlín, Londres, Madrid, París, Turín y Varsovia, y es que ESCP Europe tiene una verdadera identidad europea que le permite impartir un estilo único de educación empresarial intercultural y una perspectiva global en temas de gestión internacional.



A través de una combinación de pedagogía innovadora, programas multicampus y una facultad de investigación activa, ESCP Europe es un colaborador esencial para el desarrollo de la cultura de gestión transnacional tan esencial en el entorno empresarial global de hoy. La red de 120 universidades socias de ESCP Europe, extiende el alcance de la escuela a nivel mundial. Damos la bienvenida a 4.600 estudiantes y 5.000 ejecutivos de 100 países diferentes cada año, ofreciéndoles una amplia gama de programas de dirección general y otros especializados (Masters, MBA, Doctorado y Executive Education). Además, la fuerte red de exalumnos de la escuela cuenta con 50.000 miembros procedentes de 150 nacionalidades.

-¿Qué beneficios tiene estudiar en Europa para un alumno que va a comenzar una carrera universitaria?

Europa es la cuna de nuestra civilización y puede aportar a los estudiantes colombianos con un plan de carrera internacional una experiencia inigualable, tanto a nivel académico (donde los estudiantes cuentan con muchas ayudas) como a nivel personal. Por otro lado, les facilita el aprendizaje de idiomas y el acceso a un mercado laboral muy dinámico, con muchísimas oportunidades.

-¿Qué diferencias claras tiene ESCP Europe con respecto al resto de Business Schools europeas?

Europa tiene grandes Business Schools reconocidas a nivel mundial, pero lo que puede aportar ESCP Europe respecto a otras instituciones es la experiencia de “vivir Europa”, ya que somos la única escuela a nivel mundial con campus propios en las 5 grandes economías de Europa Occidental (Berlín, Londres, Madrid, Paris y Turín) al que se suma el campus que recientemente hemos abierto en Varsovia, para dar cobertura a nuestros alumnos de Europa del Este.

-Uno de vuestros grandes fuertes son los idiomas... ¿Cuántos idiomas puede llegar a perfeccionar un alumno que estudie en ESCP Europe y en cuántas ciudades diferentes puede estudiar?

Nuestra escuela tiene un ADN internacional muy fuerte y buscamos estudiantes cuyo “terreno de juego” y plan de carrera sea global, sin fronteras físicas ni barreras idiomáticas. En todos nuestros programas es obligatorio estudiar al menos en 2 países diferentes, e incluso algunos de ellos ofrecen la posibilidad de estudiar en 4 de nuestros campus (o de instituciones asociadas de primer nivel).

-¿Qué características propias tiene el programa Bachelor in Management de ESCP Europe y qué garantías de desarrollo y empleabilidad puede darle al alumno?

Creo que se trata de un programa único en el mundo ya que ofrece la oportunidad a estudiantes de 18 años de estudiar su programa Bachelor durante 3 años en 3 países distintos, pero dentro de la misma escuela. Durante el primer año el alumno puede elegir estudiar en Londres o París; durante el segundo año puede elegir entre Madrid, París o Turín; y el tercer año puede elegir entre Berlín o París.



Los alumnos terminan el Bachelor con 21 años, hablando como mínimo 3 idiomas y habiendo realizado prácticas profesionales en distintos países. Esto les proporciona una ventaja competitiva diferencial para acceder al mundo laboral en las mejores condiciones, y es algo que las Empresas valoran mucho.

-¿Cuáles son sus posiciones en los rankings a nivel mundial?

Tenemos el orgullo de ser una de las escuelas más reputadas en Finanzas y Management, y ello lo reconoce el ranking más prestigioso del mundo, el del Financial Times, que en la actualidad sitúa 3 de nuestros programas entre los 10 mejores del mundo: Master in Finance de ESCP Europe (4º mejor del mundo en su especialidad), Master in Management de ESCP Europe (7º mejor del mundo en su especialidad) y Executive MBA de ESCP Europe (10º mejor del mundo en su especialidad).

-¿Qué tipo de acreditaciones tiene ESCP Europe?

ESCP Europe pertenece a la élite de Escuelas de Negocios a nivel mundial, como lo demuestra el hecho de que es una de las pocas instituciones educativas del mundo que reúne simultáneamente las 3 acreditaciones de calidad más prestigiosas a nivel internacional: AACSB, EQUIS y AMBA. Para dar una idea de lo difícil que es tener estas 3 acreditaciones al mismo tiempo (también conocidas como la “triple corona”) hay que mencionar el hecho de que solo el 0,5 por ciento de las Business Schools y universidades a nivel mundial poseen esta triple distinción.

-¿Qué es lo más importante que se van a llevar los alumnos, a nivel personal y profesional, de su paso por ESCP Europe? ¿En qué les va a ayudar para su desarrollo posterior?

ESCP se caracteriza por una formación integral de sus alumnos, no solo a nivel de conocimientos, sino también a nivel de valores, y además les inculcamos que deben aportar a la sociedad parte de lo que han recibido.



Asimismo, intentamos que la formación que les transmitimos sea eminentemente práctica, multicultural, con muchos trabajos en grupo y muchas interacciones con empresas reales, para que cuando terminen sus estudios y den el salto al mundo profesional, se encuentren seguros y rindan a un gran nivel desde el primer día en compañías de cualquier sector, tamaño y país.

Por último, defina ESCP EUROPE Business School con 3 palabras:

Europea, internacional y multicultural.





Para más infomación:



ESCP Europe Madrid Campus

C/Arroyofresno, 1, 28035, Madrid- España

Web: http://www.escpeurope.eu/es/

Contacto: solicitudes@escpeurope.eu

Teléfono: +34 913 862 511