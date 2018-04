Estudiar en el exterior, una inversión inteligente para el futuro

30 de abril 2018 , 12:00 a.m.

La educación es un factor clave para el desarrollo de una sociedad, permite crear individuos empoderados, capaces de compartir ideas, construir relaciones, y perseguir el éxito. Transformar vidas a través de la educación sí es posible, por esa razón existen compañías dedicadas a la formación de estudiantes integrales que puedan desafiar los retos del competitivo mundo laboral. Dominar una segunda lengua y haber tenido una experiencia cultural, es un valor diferencial altamente valorado por las empresas.

Un cuarto de la población mundial habla inglés, por eso, Kaplan International, autoridad global en la enseñanza de este idioma, se dedica a ampliar el acceso a oportunidades académicas para más de un millón de estudiantes en el mundo. Los beneficios de dominar una segunda lengua son bastantes significativos, permiten ampliar las oportunidades de trabajo y estudio en el extranjero, acceder a un mejor salario, y ampliar la red de contactos con personas de diferentes culturas.



Kaplan International, lleva 80 años de experiencia en el sector educativo, enriqueciendo la vida de sus estudiantes, no solo a través del aprendizaje del idioma inglés, también mediante la construcción de una experiencia de vida en un país de habla inglesa. La compañía cuenta con profesionales en 43 escuelas propias ubicadas en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y Singapur. Los expertos de Kaplan brindan una asesoría integral a sus estudiantes, desde el destino que deben escoger y el énfasis que deben darle a su programa de inglés en el exterior.



Kaplan no solo ofrece la preparación en el inglés, también cuenta con programas de preparación para exámenes internacionales como el TOEFL, IELTS, Cambridge, GRE y GMAT. Adicionalmente, cuenta con programas con enfoque de preparación profesional (inglés para leyes, negocios, medicina, finanzas, entre otros). Asimismo, cuenta con el Servicio de Ubicación Universitaria (UPS), que garantiza el ingreso a posgrados y pregrados en las mejores universidades del mundo.



Acceder a los cursos que ofrece la compañía es bastante sencillo ya que existe un programa para cada necesidad. Los cursos pueden durar desde dos semanas hasta un año y el tiempo de estudio dependerá del nivel de inglés inicial del estudiante. Si el estudiante quiere determinar cuál es su nivel de inglés antes del viaje, puede hacerlo mediante una prueba diagnóstica, esta determinará sus habilidades y falencias en el idioma. Kaplan ofrece una Garantía de Progreso, dirigida para aquellos estudiantes que no alcancen el nivel previsto según la evaluación de proficiencia del inglés.





El extenso portafolio educativo de Kaplan y su excelencia académica hacen parte de la propuesta de valor de la compañía; impulsar a los estudiantes a vivir en el exterior para aprender el idioma inglés e iniciar una carrera en una universidad de prestigio, es una muestra de compromiso de Kaplan con la formación de ciudadanos globales más competitivos. Contar con el 97 por ciento de satisfacción por parte de los estudiantes, es una cifra motivadora que impulsa a la compañía a continuar construyendo carreras exitosas y enriquecer la vida de aquellos que se atrevan a vivir en el exterior ¿Qué espera para vivir esta experiencia?



Podrá conocer más acerca de los servicios que Kaplan ofrece haciendo clic aquí: https://www.kaplaninternational.com/latam/contact-us/form