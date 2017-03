Listos los precios en el Metropolitano del partido Colombia-Bolivia

21 de marzo 2017 , 11:42 a.m.

21 de marzo 2017 , 11:42 a.m.

La Secretaría de Gobierno Distrital entregó la lista de precios que se van a expender en las 52 cafeterías del estadio Metropolitano durante el juego entre Colombia y Bolivia, este jueves 23 de marzo a partir de las 3:30 p.m., valido por la clasificación al mundial Rusia-2018.



“Se mantuvieron en un 90 por ciento con relación a lo concertado anteriormente para el partido que el seleccionado colombiano jugó con su similar de Chile, en noviembre del año anterior”, expresó el Secretario de Gobierno Distrital, Clemente Fajardo.



Obligaciones y prohibiciones

“Todas las cafeterías tienen la obligación de fijar la lista de precios en lugar visible al público. Los dueños o administradores de las mismas no pueden vender productos por encima de los precios estipulados; de no hacerlo serán sancionados con el cierre inmediato del establecimiento”, manifestó jefe de inspecciones del Distrito, Ricardo Cantillo Mendoza.



El funcionario advirtió que está prohibido vender las bebidas en envase pet, lata o vidrio. "Todos los productos líquidos deben ser entregados en vasos plásticos. No se permite el uso de cocinas que funcionen con gas propano o carbón. Quedan prohibidas las ventas en los pasillos del estadio metropolitano. Los dueños o administradores de cafeterías tienen la obligación de mantener los pasillos limpios, despejados y sin vertimiento de agua”, reiteró Cantillo Mendoza.



Es oportuno recordar que los productos con las marcas autorizadas por la Federación Colombiana de Fútbol son los únicos que se pueden expender en las cafeterías, de ocurrir lo contrario los productos serán decomisados.