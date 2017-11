Emprendimiento en Colombia, la nueva fuerza de sostenibilidad

Cuando se habla de emprendimiento se habla de nuevas oportunidades de negocio y de impulsar a la creación de nuevas empresas grandes, medianas o pequeñas, que generan un crecimiento económico.



En Colombia esta tendencia va en incremento ayudando a la sostenibilidad del país, generando a su vez reducción en los índices de desempleo, teniendo en cuenta que un emprendedor requiere de innovación y constancia para que su nueva oportunidad de negocio llegue al éxito.



El hábito de emprender cada vez toma mayor fuerza ya que Colombia es un país líder en pensamiento y desarrollo empresarial. Actualmente en el país hay empresas o entes específicos que impulsan a nuevos emprendedores; ejemplo de ellos, el SENA con el fondo de emprender encargado de financiar iniciativas empresariales y productivas y la Cámara de Comercio de Bogotá con el Modelo de Servicios Empresariales.



Sin embargo, no es fácil hablar de emprendimiento cuando se requiere de un incremento significativo de inversionistas ya que son ellos quienes impulsan por medio de la financiación dichas oportunidades de negocio, lo que ha obligado a los emprendedores colombianos a buscar la financiación por medio de amigos y/o familiares.



Una de las características principales de un emprendedor colombiano es la actitud, ya que la creación de un nuevo negocio es visto como una oportunidad de desarrollo personal junto con la percepción de lograr todo lo que se quiere hacer. Además, existen diferentes maneras de emprender, unas más garantizadas que otras.



Por ejemplo, iniciar una empresa nueva propone la incertidumbre de si resultará o no, pues es un negocio sin reconocimiento ni garantía de ventas o ingresos. Pero emprender con la compra de un negocio ya establecido, con una clientela fidelizada y un movimiento de caja estable, puede garantizar de cierta manera la rentabilidad y prosperidad del emprendimiento.



Encuentre aquí Negocios en Venta



Y que más reconocimiento puede obtenerse que el que una marca registrada ofrece, es decir, adquirir un negocio con una marca registrada seria la opción de emprendimiento más rentable de todas. Este es el caso de las franquicias, donde una empresa con una marca registrada, un producto estandarizado y un modelo de negocio establecido, probado y garantizado, ofrece el derecho de comercialización de su marca.



Aquí Franquicias rentables en Colombia



Finalmente, un emprendedor colombiano busca los medios y las herramientas necesarias para triunfar en su nuevo modelo de negocio. Sin embargo, cabe resaltar que no siempre una oportunidad de negocio depende de la inversión económica, uno de los requisitos esenciales es la planificación y estrategia que se le dé a este nuevo proyecto y que de no ser planeado se incurrirán en errores los cuales pueden llevar a grandes pérdidas económicas.



Ingrese a TratoConTrato.com y encuentre más noticias sobre emprendimiento y negocios.