El premio de la mayor lotería gringa, ¿en manos de un Colombiano?

En un mundo globalizado hoy en día es posible acceder a productos que se fabrican en casi cualquier parte del mundo. No hay que vivir en Alemania para comprar un Volkswagen o residir en Colombia para tomar café antioqueño. Pero tratándose de loterías, usted debe vivir en el país donde se venden los tiquetes para poder participar, o al menos así lo era hasta que llegó internet a cambiar las reglas del juego.



Para nadie es un secreto que la web está reescribiendo la historia de industrias enteras. La del transporte público la está escribiendo Uber, la hotelera la está cambiando Airbnb, y la de viajes, Expedia. Mientras tanto, la industria de las loterías la está cambiando el portal theLotter.com, una empresa que declara ser el Fedex de las loterías, con un servicio de mensajería que le ofrece comprar a su nombre, boletos para los sorteos más grandes del mundo y que han llegado a los 1.600 millones de dólares (más de diez veces el patrimonio total de Shakira).



Si bien es cierto que hasta hace algunos años las loterías estaban limitadas a la región que cubren los monopolios rentísticos de juegos y azar en cada país, hoy en día los límites geográficos se han roto con el novedoso servicio de theLotter.com, que ya cuenta con varios ganadores de premios que superan el millón de dólares.



Así como Uber ha puesto contra las cuerdas a los taxistas al no haber legislación que regule su operación, theLotter ha hecho lo mismo con las loterías locales de todos los países del mundo donde opera, pues el servicio no puede ser catalogado en la categoría de apuestas, ya que la empresa no realiza los sorteos ni paga los premios de su bolsillo, sino que ofrece el servicio de mensajería para compra de boletos de lotería en línea, cobrando una comisión por éste servicio.



Cuando un usuario gana la lotería, la empresa lo contacta para organizar su viaje al país donde el boleto ha sido comprado, corriendo con todos los gastos pagos de tiquetes de vuelo, hotel y asesoría jurídica para reclamar el premio con todas las garantías. Es así como un iraquí de Bagdad reclamó el año pasado el premio mayor de la lotería en Oregon Estados Unidos. Un suceso que causó tanta conmoción, que fue publicado en canales de noticias reconocidos como CNN, Fox y The New York Times, demostrando que el servicio, en efecto, funciona.



“Tenemos ganadores de El Salvador, Australia, Rusia, España, Canadá, Filipinas y muchos otros países, así que no es de extrañar que el próximo premio del Powerball esté en manos de un colombiano”, afirma Eduardo Guillén, representante de theLotter.com para el mercado hispano.