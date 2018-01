El Hotel Amazon, una experiencia que enamora en medio del Amazonas

Si está buscando escaparse de la rutina y conectarse con la verdadera tranquilidad, no hay mejor opción que visitar el Amazonas. Las diferentes especies animales, los sonidos de las mismas, y los mejores atardeceres colombianos, serán los protagonistas de esos días que decida pasar en medio de la selva.



Adaptar un ambiente realmente ecológico a las comodidades necesarias para los visitantes no es una tarea fácil, pero ha sido On Vacation el encargado de hacer realidad esta maravilla. El Hotel On Vacation Amazon se encuentra ubicado a 17 kilómetros de Leticia y sumergido en la mitad del pulmón del mundo.

La aventura para hospedarse en este lugar empieza desde antes de aterrizar en el aeropuerto, deslumbrarse con los paisajes será posible mientras observa todo el verde de la selva y sobrevuela el Río Amazonas. Luego de pisar tierra hay que dirigirse hacia el muelle y embarcarse en una lancha con todas las medidas de seguridad que lo transportará durante 20 minutos hasta la entrada del hotel. A partir de ahí, usted estará en compañía de las mejores historias de las comunidades indígenas que hacen parte de este lugar encantador.



El Hotel On Vacation Amazon tiene una capacidad para 600 personas y cuenta con todas las comodidades que se pueda imaginar. Aire acondicionado, televisión, wifi y un plan con todo incluido en alimentación y bebidas. Aquí podrá encontrarse con un menú que le ofrecerá la comida típica de la región y otros platos para quienes no deseen arriesgarse a probar la cultura gastronómica de la Amazonía.



Usted podrá elegir entre descansar en una habitación amplia, cómoda y confortable, o pasar la noche en una casa en el árbol. La casa está ubicada a 900 metros del hotel con la mejor vista hacia la selva colombiana, tiene las mismas comodidades anteriormente mencionadas y un jacuzzi de ensueño para relajarse con los sonidos del ambiente.



Este viaje ofrece diferentes planes, Jugar fútbol en una cancha flotante de F5, conocer Puerto Nariño, ´el pueblo pesebre de Colombia´, navegar por el río Amazonas, sentarse en la piscina del hotel a ver los delfines rosados, conocer la comunidad Ticuna y hasta ir a tomarse selfies con los micos ardilla, eso sí queriendo, cuidando y respetando la naturaleza.



Durante el 2017, On Vacation Amazon fue galardonado en los World Travel Awards con el premio ´Green Hotel Colombia´, en donde el objetivo está centrado en reconocer a los grandes en el sector de la hotelería y el turismo. Este nombramiento hace que definitivamente usted no dude en visitar y conocer un lugar que le ayudará a ser consciente sobre la importancia de respetar y cuidar el medio ambiente.



Para más información acerca del hotel Amazon visite www.Onvacation.com . Si se encuentra en Colombia, puede llamar gratis desde su celular Movistar, Tigo o Claro al #336. Consulte con su asesor o agencia de viajes favorita.