El Happy Lora, aún tiene sobre 'las cuerdas' a Carlos Eduardo Correa

El fantasma del contrato de remodelación del coliseo de Montería Miguel ‘Happy’ Lora, sigue rondando en los asuntos personales y profesionales del ex alto Consejero para las Regiones Carlos Eduardo Correa, quien cada día ve más lejano su posible nombramiento como director de Fonade, cuyo anuncio hizo recientemente el presidente Juan Manuel Santos.



Pese a estar defendiéndose en libertad de las acusaciones en su contra por las posibles irregularidades cometidas en los trabajos de reconstrucción del escenario deportivo, sus detractores consideran que no se han esclarecido totalmente los hechos.

Debier Acosta Pimienta, ex concejal de Montería, fue el primero en poner al descubierto las denuncias en contra de Correa, quien fue alcalde de esa ciudad entre el 2012 y 2015. Su antecesor y actual mandatario municipal Marcos Daniel Pineda García, también fue denunciado como presunto responsable.



“Ellos (Correa y Pineda) no han explicado cómo fue que se invirtieron más de 12.500 millones de pesos en unas obras que no están terminadas y en el que el plazo del contrato nunca se dio”, dijo Acosta.



Con documentos en mano, el denunciante asegura que cuando Montería fue escogida para ser sede de los Juegos Deportivos Nacionales de 2012, el gobierno nacional autorizó el giro de dineros para adecuar toda la infraestructura deportiva de la ciudad.



Para ello se firmaron dos convenios interadministrativos. El primero fue el 30 de diciembre de 2011 entre la Gobernación de Córdoba y la Alcaldía de Montería. Y el segundo el 25 de junio de 2012, entre la Alcaldía y el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social. Sin embargo, en ambas contrataciones se denunciaron incumplimiento en el cronograma, cambios sustanciales en los diseños iniciales e informe final de inversión de recursos.



“Todo comenzó mal. En el año 2011, a punto de terminar el período de alcaldes y gobernadores de la época. La gobernadora de Córdoba Marta Sáenz y el alcalde de Montería Marcos Pineda García, anunciaron, de manera conjunta, la apertura de licitación de las obras. Ya en el 2012, el nuevo alcalde Carlos Eduardo Correa, adjudicó el contrato pero allí se inician las irregularidades porque el contratista asegura que los diseños de remodelación no eran pertinentes para la estructura de la obra existente, esto demuestra que hubo irregularidades al momento de ejecutar el contrato de licitación de los diseños”, asegura Acosta.



Para hacer los ajustes a los diseños, la obra fue suspendida por más de un año, incumpliendo de paso las cláusulas del contrato.



Tras superar el problema de los diseños, el alcalde Correa anuncia que no se pueden reanudar los trabajos porque el gobierno nacional no autorizó el giro de la plata, lo que hace atrasar por dos años más la continuidad de las obras civiles.

“Los trabajos los retomaron en octubre de 2.014, cuando la Alcaldía de Montería recibe $2.000 millones que permitieron hacer obras a medias sin que el alcalde Correa hiciera algo por agilizar la consecución de los dineros faltantes”, agrega Acosta.



Transcurridos los cuatro años de su mandato, Correa no pudo entregar finalizada la obra y solamente a mediados de este 2017, el actual alcalde Marcos Daniel Pineda recibió el remodelado coliseo Miguel ‘Happy’ Lora, aunque las obras complementarias alrededor del lugar no se efectuaron.



El entramado judicial del que aún no ha podido despojarse Correa, llevó a que la Junta Directiva de Fonade aplazara su nombramiento como nuevo director de esa entidad, hasta tanto se resuelva su situación.