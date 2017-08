'El Estado debe prestar el servicio de energía', Carlos Caicedo

El precandidato presidencial (Fuerza Ciudadana), Carlos Eduardo Caicedo, presentó este jueves en un juzgado de Barranquilla una acción popular en contra del Ministerio de Minas y Energía, que busca que el Estado colombiano adquiera la totalidad de las acciones de la empresa Electricaribe.



"En materia de servicios públicos no se puede seguir jugando con la calidad de vida de las personas", dijo Caicedo, quien también pretende que el Estado destine recursos para realizar inversiones en la infraestructura y redes eléctricas y que tramite una ley que le otorgue a los usuarios de los estratos 1 y 2 y sectores subnormales subsidios del 100 por 100 de la tarifa del servicio de energía eléctrica.

Caicedo, quien fue alcalde de Santa Marta, llegó a las 9 a.m. al Centro Cívico de Barranquilla, conjunto de oficinas donde se encuentran los juzgados y tribunales del Atlántico, acompañado de un grupo de seguidores del movimiento Fuerza Ciudadana, periodistas y personas del común que querían escuchar de viva voz la propuesta.



“La solución que se requiere es sencilla, se trata de que el Estado vuelva a ser el dueño de Electricaribe bajo las reglas de la ley 142 de 1994. También, se deben disponer recursos públicos para atender las urgentes inversiones que se requieren para garantizar el servicio. Y otro tema que sí que es fundamental, consiste en que el Estado debe subsidiar el 100 por 100 de las tarifas para los estratos 1 y 2 y para los sectores y barrios subnormales. Todo lo que propongo tiene fundamento en la Constitución de 1991 y en la propia ley 142 de 1994”, subrayó Caicedo.





Cabe recordar que Caicedo como alcalde de Santa Marta ganó una demanda que logró tumbar la concesión de Metroagua, empresa que operaba el acueducto y alcantarillado en esta capital. “"No cumplieron el Plan Caribe 5 y no tenían capacidad de recaudo y dejaron acumular unos pasivos, cerca de 4.5 billones de pesos por no tener capacidad gerencial. No generaron los mantenimientos de las redes necesarios y por eso permanentemente las redes se caen", subrayó.



Por último explicó a los periodistas y ciudadanos que llegaron al lugar, "Si es el Estado el que presta el servicio, va a poder canalizar las inversiones que ahora está haciendo con plata de nuestro bolsillo y van a quedar como activos públicos y no de particulares".