El Eje espera quedarse con Autopista del Café

Mientras los gobernadores del Eje Cafetero reaccionaron con mesura al informe de la Contraloría General de la República (CGR) acerca del concesionario Autopistas del Café, que da cuenta de un detrimento patrimonial de 218 mil millones de pesos, un congresista de la región aseveró que ya había advertido el tema.



El representante a la Cámara por el Quindío, Antonio Restrepo, afirmó que ya había denunciado esta situación en un debate en la Comisión de Presupuesto en el Congreso donde aseguró que “le demostramos al Gobierno y a los organismos de control que de los 86 kilómetros que hay entre Armenia y Manizales solo se construyeron 56 kilómetros en doble calzada, es decir el 70 por ciento, y a nosotros en la vía entre Armenia y Pereira nos quedaron faltando 10 kilómetros, desviaron la vía como si todo el mundo fuera para el aeropuerto de Matecaña, nos engañaron".



Además, manifestó que “en el Quindío no nos hicieron la obra completa. Autopistas no hizo las inversiones que tenía que hacer, los dineros que han invertido son los producidos por el peaje, y así cualquiera se presenta a una concesión”.



El gobernador de ese departamento, Carlos Osorio, señaló que el informe de la Contraloría pone en alerta a los tres gobernadores “para estar muy cercanos a este proceso, toda vez que esta plata nos interesa para los departamentos y nosotros tenemos una justa reclamación y los jueces dirán si ya se pagó o no la concesión, diera la impresión que sí porque si hay posibilidad de algunos excesos”.



Osorio se refiere al Tribunal de Arbitramento en el que se dirime si la concesión debe terminarse antes del 2027 porque, como los sostiene la Agencia Nacional de Infraestructura, las obras se pagaron en 2013.



De otro lado el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Armenia, Rodrigo Estrada comentó que sobre el detrimento patrimonial no tiene información sin embargo dijo que el departamento también está a la espera del fallo del Tribunal de Arbitramento “y si ya se cumplió el contrato y devuelven la concesión al Estado, habría más inversión para los tres departamentos, pero esperamos lo que defina el Tribunal”.



Un poco más cautelosos se mostraron los gobernantes de Risaralda, Sigifredo Salazar, y Caldas, Guido Echeverri. El primero dijo que no se pronunciará frente al informe de la CGR “hasta que no haya un fallo definitivo”. Sin embargo, comentó que “sería maravilloso para nosotros (que la concesión se termine) porque podríamos empezar un nuevo proceso para hacer las obras que el Eje Cafetero necesita”.



Salazar puntualizó que en Risaralda, con el recaudo de los peajes, se puede acometer la construcción de la doble calzada La Romelia - El Pollo.



El gobernador de Caldas, Guido Echeverri, optó por la prudencia, por lo que le dejó la última palabra a la Contraloría y advirtió que hay que esperar los argumentos de la defensa. “Yo no puedo afirmar que haya ninguna situación que comprometa la pulcritud y la honradez con las que Autopistas del Café ha manejado la concesión”, dijo.



Sobre la terminación de esta recordó que el fallo del Tribunal de Arbitramiento se espera para finales de este año y que el monto de recursos que volverían al estado supera los 68.000 millones de pesos. Estos, por petición de los tres gobernadores del Eje, se invertirían en vías de la región. Para Caldas, la principal es Manizales-Mariquita.



Eje Cafetero