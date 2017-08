Disparadas las ventas del Mega Millones en Colombia

Colombianos en todo el país están tratando por todos los medios de tener en sus manos un boleto del Mega Millones de Estados Unidos y por una buena razón, el premio mayor se ha acumulado tantas veces que alcanzó la suma de 323 millones de dólares, dieciocho veces el premio actual del Baloto y dos veces la fortuna estimada de Shakira.



Si bien el medio convencional para adquirir un boleto es pedirle a un conocido o amigo que viva en Estados Unidos que le compre un boleto, ya se cuentan por miles los colombianos que están comprando sus tiquetes a través del servicio de mensajería de theLotter.com, un sitio web que con la autorización de la comisión oficial de lotería de Oregon, obtiene los boletos oficiales del Mega Millones a nombre de sus clientes en todo el mundo, incluido Colombia, abriendo la posibilidad de que un ciudadano ‘no americano’ gane legalmente el fabuloso premio del Mega Millones.



El interés en las loterías norteamericanas se disparó el año pasado cuando usuarios de Rusia, El Salvador, Australia, Iraq y Canadá ganaron millones a través de theLotter.com y viajaron a Estados Unidos con todos los gastos pagos a recoger el suertudo boleto y, por supuesto, los millones obtenidos. Fue así como tantas historias de ganadores no americanos se volvieron virales y hoy se cuentan por miles los colombianos que están comprando masivamente boletos para el próximo sorteo por 323 millones de dólares.

¿Es este servicio legal?

Las reglas oficiales del Mega Millones explícitamente declaran que "el comprador de un boleto de lotería no tiene que ser un ciudadano americano o residente para jugar", por lo que el servicio de mensajería de theLotter es completamente legal en Estados Unidos. A esto hay que agregar que los boletos de papel son almacenados en Oregon, es decir que el tiquete nunca abandona el Estado, cumpliendo con la ley americana que prohíbe exportar o importar tiquetes de lotería.



De resultar ganador un colombiano, theLotter correría con todos los gastos para que la persona viaje a Oregon a recibir el boleto y además le asignan un abogado que lo acompaña a las oficinas de la lotería a reclamar el premio. La garantía que tiene el usuario que compra el boleto es una copia escaneada del mismo, y que ve en su cuenta del sitio web, unas horas después de haber realizado la transacción. Además de tener la seguridad de que la empresa guardará el completo anonimato del ganador, para garantizar su seguridad.



En cuanto a las leyes locales, el servicio de theLotter.com aclara que no realiza los sorteos ni paga los premios de su bolsillo, por lo que no está clasificado dentro de la categoría de juegos de azar, ofreciendo únicamente el servicio de courier, al adquirir el tiquete a nombre del usuario y encargarse de los trámites cuando hay un boleto ganador para que la persona viaje al lugar donde ha ganado.



"Tenemos un récord intachable habiendo entregado decenas de boletos ganadores, y asistiendo a los afortunados usuarios en la reclamación de los premios," Afirma Eduardo Guillén, representante de theLotter.com para el mercado hispano, y agrega "los boletos oficiales que compramos nunca abandonan el Estado de Oregon, donde son comprados, sino que son almacenados en un lugar 100 por ciento seguro para que, cuando haya un ganador, nos encarguemos de llevarlo hasta allí a reclamar el boleto y también el premio", concluye.