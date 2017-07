Hospitales de Risaralda mantendrán servicios a Cafesalud pese a crisis

Docenas de personas, entre quienes había niños, embarazadas y adultos mayores, a la espera de preguntar por citas, procedimientos médicos y medicamentos, y unas oficinas sin funcionarios para atender a esas personas. Ese fue la escena que se vio ayer después de las 10 de la mañana en una sede de la EPS Cafesalud en Pereira.

Los primeros en llegar al lugar fueron los que iniciaron la protesta por la falta de atención. Incluso, no aceptaron la explicación que dieron los funcionarios de la EPS, de que “no había sistema” y no podían hacer nada.



Funcionarios de la Personería de Pereira, encabezados por la jefe de la entidad,Sandra Lorena Cárdenas, que habían estado en esa sede más temprano, regresaron y calmaron los ánimos.



“A eso de las 10 de la maña, (las personas) fueron informadas que se cayó el sistema, ante lo cual los funcionarios abandonan las instalaciones y quedaron unas 300 personas sin ningún tipo de atención e información. Debimos volver y los funcionarios, más o menos a las dos horas, se vuelven a presentar en el lugar, lo que generó caos y hasta amenazas de bloquear vías”, explicó Cárdenas.



La personera denunció que además de las fallas tecnológicas, a los usuarios de Cafesalud no les entregaron medicamentos y no se pudieron realizar exámenes porque los convenios con las IPS a los que los remiten “no están vigentes, lo que los obliga nuevamente a hacer esas filas, a horas de la madrugada, para ser enviados a otros lugares donde, al parecer, tampoco les hacen los exámenes”.



Cárdenas señaló que, como, al parecer, ningún servicio médico se está prestando por parte de esa EPS, se informará a la Superintendencia nacional de salud y la Secretaría de Salud departamental.



La situación en la sede de Cafesalud coincidió con una reunión que se realizó en horas de la tarde entre el gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar, los gerentes de los 16 hospitales públicos de ese departamento y directivos de la Asociación de Hospitales de Risaralda (AHR), en la que se analizó la crisis de esas entidades por los 70 mil millones de pesos que les adeuda Cafesalud.



A la reunión no se invitó a un representante de la mencionada EPS porque a nivel local no tienen ningún poder decisorio. Además, la gerente de Cafesalud tiene detención domiciliaria por desacatar una tutela.



Tras la reunión, Salazar anunció que se buscarán “citas urgentes” con el Ministro de Salud, el Superintendente de Salud y los congresistas del departamento y se analizará la declaratoria de alerta naranja hospitalaria para el departamento.



Olga Lucía Zuluaga, directora de la AHR, explicó que los hospitales tienen “temor por la incapacidad de continuar prestando servicios por el no pago de Cafesalud y el riesgo inminente de que se pierdan los 70 mil millones que nos tiene esta EPS”.



Y aunque había trascendido que se le iban a cerrar servicios a Cafesalud, Zuluaga explicó que “mientras se pueda seguir atendiendo se hará, pero hay que tener en cuenta que ya hay limitantes de atención por falta de presupuesto en algunos hospitales”.



En los próximos días se realizarán jornadas informativas a los usuarios en los municipios.