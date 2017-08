Denuncian supuestas irregularidades administrativas en la Uniautónoma 

16 de agosto 2017 , 11:38 a.m.

Una serie de denuncias sobre incumplimientos de pagos a trabajadores, proveedores, crisis financiera y mal estado de su infraestructura, sacuden a la Universidad Autónoma del Caribe, uno de los centros de educación superior más importantes del Caribe colombiano.



“En estos momentos me deben el mes de julio, y ya estamos a 15 de agosto”, dijo un funcionario del área administrativa que pidió no ser identificado y que hace parte de un gran número de docentes que ha salido a las redes sociales y medios de comunicación nacionales a denunciar las crisis que se vive en la institución. "las necesidades básicas de mi familia no han podido ser atendidas", agregó.

La Universidad celebra 50 años de fundación, y por eso fue condecorada hace 15 días por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien llegó al campus, localizado en el norte de la ciudad. Así, la universidad recibió la Orden de la Democracia Simón Bolívar, máxima distinción que otorga el Congreso de la República, en un homenaje por sus 50 años de trabajo en la formación.



Sin embargo, estas celebraciones y buenas noticias no lograron opacar ni distraer el reinante y creciente malestar en el interior de la institución en contra de la administración del rector Ramsés Vargas Lamadrid, a quien muchos señalan de llevar por rumbo equivocado a la Uniautónoma. El rector ha desmentido todas esas sindicaciones y se ha sostenido en que la universidad es ejemplo de buena administración.

​Asegura que reflejo del buen momento de la universidad son las inversiones realizadas en laboratorios y mejoramiento de las infraestructuras locativas.

Un profesor-investigador, que también pidió reserva de su identificación, denunció que además del incumplimiento de pagos a los profesores y administrativos, tampoco les están pagando a los investigadores encargados de producir los artículos e investigaciones que la universidad necesita para su proceso de acreditación.



“El estado de los cursos es grave, los aires no funcionan y con estas temperaturas es casi que imposible dar clases. Muchos profesores, de alto perfil, se han retirado y por eso en muchos programas no les han encontrado reemplazo. Es tanto el grado de desmotivación que hay en estos momentos que ya algunos docentes ni van a clases”, aseguró.



Ante todas estas quejas, que ya han salido de las paredes de la universidad a la luz pública, desde el Ministerio de Educación se anuncia que entre jueves y viernes llegará una comisión especial a revisar el estado financiero de la Uniautonoma.