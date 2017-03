Cuestionan contratos de valorización en Armenia por retrasos

19 de marzo 2017 , 06:50 a.m.

Retrasos, falta de permisos, aplazamiento de obras, entre otras, son algunas de las palabras que se escuchan por estos días cuando se habla de la contribución de valorización en la capital quindiana.



No solo los atrasos tienen inconforme a un alto porcentaje de los propietarios de los 27.000 predios que pagaron por anticipado este aporte y los 14.000 que negociaron los pagos.



Ahora, el reciente anuncio del alcalde, Carlos Mario Álvarez, de que algunas obras tendrán que suspenderse porque el recaudo de la contribución no se ha comportado como estaba diseñado, no cayó bien entre algunos sectores de la ciudadanía.



Y es que, según el mandatario, solo se han recaudado 37.880 millones de pesos entre 2015 y 2016, cuando se esperaba que se alcanzara una cifra de 78.000 millones de pesos en estos dos años. De ahí que Álvarez enfatizó que no hay recursos para construir, por lo menos este año, todas las obras.



Sin embargo, llama la atención que a pesar de que en 2015 solo se recaudaron 880 millones de pesos, a finales de ese año se contrataron 10 obras por unos 110.000 millones de pesos.



Algunos se preguntan por qué el contratista no puede adelantar las obras que más pueda con el adelanto de 24.000 millones de pesos que ya hizo la Alcaldía de Armenia sumado a los 24.000 millones de pesos que la firma debía tener en caja y al crédito que el municipio tomó para las obras por 70.000 millones de pesos.



“El municipio hizo el empréstito y, sumado a lo ya recaudado, además de lo que se recaude este año, la plata sí está", enfatizó el ingeniero Aurelio Mejía.



Estas 10 obras fueron licitadas y otorgadas en 2015 por la Administración de Luz Piedad Valencia y, aunque todas las obras se entregaron en dos contratos diferentes, uno por cuatro obras y el otro por seis, ambos quedaron en manos de los mismos tres contratistas, quienes conformaron el único oferente que se presentó en las licitaciones.



Todas las obras ejecutadas por el mismo grupo de firmas habría dificultado la capacidad técnica, operativa y financiera del contratista. Así lo advirtió el ingeniero y concejal de Armenia Luis Guillermo Agudelo. “¿Cuál era el afán de contratar obras en diciembre de 2015 si no estaban los diseños definitivos ni se habían comprado predios?”.



Y añadió que “no hay que ser adivino para saber que va haber un incumplimiento en la entrega de las demás obras y nosotros nos quedamos con el caos en la movilidad y el perjuicio en la competitividad”.



A las obras en la avenida Montecarlo les hacen falta algunos permisos.

En esto coincide el presidente de la junta directiva de Camacol seccional Armenia, César Augusto Mejía, quien ha denunciado varias veces que los armenios son los que pagan las consecuencias de las demoras en estas obras y ha advertido que “no hubo oportunidad para que las empresas constructoras de la región participaran”.



Las obras ya registran más de seis meses de atraso y gran inconformidad en la ciudad.



Del contrato 012 de 2015, que debió terminar en diciembre pasado, solo se terminó la intersección vial de Los Kioscos y la rehabilitación vial de la avenida Centenario. El deprimido de La Constitución se entregará a finales de este mes y el ordenador vial de la antigua Estación del Ferrocarril, aún está pendiente de un permiso del Ministerio de Cultura.



Dicho contrato, fue otorgado a la Unión Temporal Vías Armenia integrada por la constructora Diez Cardona, Furel S.A., y Construcciones Lezo S.A.S., por 30.000 millones de pesos.



En la misma línea de atraso se encuentra el contrato 031 de 2015, cuya acta de inicio es de marzo del año pasado pero comenzó en junio por los rediseños. De las seis obras proyectadas solo ha comenzado la avenida Montecarlo.



Las cinco obras restantes, que son la Avenida 19 Norte tramo II, la Avenida de Occidente (aplazada recientemente por el alcalde), la conexión Castellana-Coinca, la vía La Colonia y la vía Yulima-Niagara, no han iniciado.



Este contrato por 80.000 millones de pesos fue otorgado a la Unión Temporal Puentes de Armenia conformada por la constructora Diez Cardona, Furel S.A., y Construcciones Lezo S.A.S.



