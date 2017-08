Preocupa la prestación de servicios de la EPS Medimás

En incertidumbre continúan los usuarios de la EPS Medimás, que reemplazó a la extinta Cafesalud, pues en el departamento no están entregando medicamentos, ni tramitan autorizaciones para procedimientos o tratamientos.



Los usuarios se quejan de la falta de servicios de la EPS. Javier Bustamante narró que lleva más de un mes esperando los medicamentos de su hijo. "Los tenían que entregar hace 45 días y no han llegado, ahora me dicen que tengo que cambiar el nombre (de Cafesalud en la autorización) y que tengo que esperar 12 días que cambien el sistema". El secretario de Salud del Quindío, Cesar Rincón, señaló que tras las denuncias de los usuarios le envió un requerimiento a las directivas de Medimás en Quindío para que certifiquen la red de servicios que tiene disponible en el departamento. “Sobre todo pensamos en la atención de los niños y adultos mayores con cáncer. Son todas las atenciones pero nos preocupa más la de ellos, estamos esperando que nos certifiquen los servicios que tienen para notificarle a la Superintendencia".



Mientras que el secretario de Salud de Armenia, Fernando Vivas, afirmó que esta no era la solución a las dificultades por las que atraviesan los pacientes de Cafesalud.

"Esta dependencia está preocupada porque Cafesalud simplemente cambió de nombre y los problemas siguen".



Por su parte, el gerente del hospital universitario del Quindío San Juan de Dios, Jaime Gallego, señaló que las deudas de Cafesalud con el centro asistencial más importante del departamento van por los 16.000 millones de pesos, pero "la situación es muy preocupante porque dentro de esa cartera hay unos volúmenes altos de devoluciones, otros presentados a la Superintentencia en una denuncia, así que podríamos decir que la cartera limpia es lo mínimo".



De otro lado, las protestas continúan por la falta de pagos del hospital La Misericordia. Decenas de trabajadores del centro asistencial se reunieron en la plazoleta de la Asamblea del Quindío en Armenia para dar a conocer la situación viven.



El hospital les adeuda a algunos empleados hasta dos y tres meses de salarios por la falta de pago de las EPS. La antigua Cafesalud le debe 3.600 millones de pesos según aseguró el gerente, Leonardo Quiceno. Sin embargo, en un acto que el funcionario consideró como "una burla", esta EPS les giró 8.265 pesos. "Lo más doloroso es que en esta situación tan crítica tengo a mis colaboradores con tres meses sin sueldo, uno esperando los recursos y aparece esta cifra, cuando la tesorera me informó no creí, lo siente uno como una burla o una equivocación".