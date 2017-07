Concejal fue baleado mientras realizaba su labor de mototaxista

Aunque Salvador Quintero Taborda es concejal por el partido Alianza Social Independiente (ASI) de La Tebaida, Quindío, también se desempeña como mototaxista en esta localidad.



Precisamente, este martes mientras transportaba un pasajero que lo abordó en la Alcaldía Municipal y le pidió que lo llevara hasta el barrio La Estación, uno de los más lejanos del municipio, fue baleado.

Al parecer el pasajero, un joven que según testigos vestía uniforme de colegio, le habría disparado. Una de las balas llegó hasta el lado izquierdo del cerebro mientras que la otra ingresó por el pómulo izquierdo y llegó hasta la faringe. Tanto la motocicleta como los celulares y las demás pertenencias del concejal quedaron en el lugar de los hechos.



“Lo que querían era quitarle la vida a mi padre”, dijo Diego Fernando Quintero, uno de los cuatro hijos del concejal, de 48 años. El joven también contó que "mi papá es un trabajador independiente, desde hace años trabaja en una moto".



Quintero fue trasladado al hospital Pio X y luego remitido a la Clínica Central, de Armenia.

Su familia asegura que desde hace varias semanas al concejal le seguían los pasos. Incluso, hace 15 días, habrían usado la misma estrategia, un hombre lo abordó en el centro del pueblo y le pidió que lo llevara a otro barrio apartado, esa vez fue a La Nueva Tebaida, donde intentaron atacarlo, pero el cabildante logró defenderse.



Además, desde hace unos tres o cuatro meses venía recibiendo llamadas amenazantes. Su compañero, el concejal por el partido Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), Leandro Serna López, confirmó la versión de los parientes y agregó que “solo me alcanzó a contar que le dijeron que se quedara callado”.



Serna y la familia del concejal, afirmaron que no tenía problemas personales pero creen que todo podría deberse a las denuncias que realiza como concejal del municipio.

Hemos puesto en evidencia los temas importantes del municipio, esta administración no ha cumplido con lo que planteó en campaña

“Este año venimos haciendo una oposición más fuerte contra la administración local, denunciando cosas a nivel local. Me atrevo a decir que el 85 por ciento de la población está inconforme con el gobierno actual, pero solo nosotros tres (los concejales Quintero, Serna y Jhon Fernando López) los únicos que nos atrevemos a decir de frente lo que pasa en La Tebaida”.



El Concejo municipal de La Tebaida tiene 13 concejales, nueve de ellos pertenecen a una coalición que apoya a la actual administración local dirigida por la alcaldesa Patricia Buitrago. Los otros cuatro hacen oposición y entre estos se encuentra Salvador Quintero.



Según Serna, han denunciado las presuntas irregularidades en la contratación del hospital Pio X del municipio, y estuvieron en contra de un empréstito por unos 3.000 millones de pesos que la alcaldesa propuso para financiar la reposición de redes de alcantarillado con Empresas Públicas del Quindío (EPQ) y para costear la actualización catastral. Finalmente, la coalición aprobó el empréstito con nueve votos a favor.

Me atrevo a decir que el 85 por ciento de la población está inconforme con el gobierno actual

“Hemos puesto en evidencia los temas importantes del municipio, esta administración no ha cumplido con lo que planteó en campaña. En el hospital han contratado personal foráneo cuando en el municipio hay profesionales sin empleo, y todo porque la alcaldesa necesita cumplir los compromisos con sus patrones políticos”, dijo Serna.



Además, a inicio de este año, tres de los cuatro concejales opositores, incluido Quintero, estuvieron liderando la revocatoria del mandato de Buitrago, pero Serna señaló que esa iniciativa no prosperó porque no tenían recursos ni apoyo económico para continuar.



De hecho, Serna reveló que también tiene que alternar su trabajo en la política local con la construcción. “Cambio el traje por el overol porque necesito trabajar para sostener a mi familia. Igual que Salvador, que es un hombre muy trabajador, es como mi papá en el Concejo”.



El concejal del partido de ‘La U’, Jhon Fernando López señaló que “nuestra amenaza es que en estos momentos estamos viviendo en uno de los municipios más inseguros del Quindío y nuestra pelea frontal ha sido contra el tema de la inseguridad y contra las actuaciones de la administración municipal”.



Por su parte la alcaldesa afirmó que “rechazamos y lamentamos este acto que ocurre en nuestro municipio. Esto no puede quedar en silencio, estamos ofreciendo una recompensa considerable para que las personas se animen a denunciar. Le preguntamos a los organismos de seguridad y el señor Salvador no había presentado ninguna denuncia frente a ningún atentado”.



El secretario del Interior del Quindío, Héctor Marín aseguró que “hay muchas evidencias ya, tenemos videos, la Gobernación del Quindío y la Alcaldía de La Tebaida estamos ofreciendo una recompensa de 15 millones de pesos por información verídica que nos lleve a los autores de este atentado”.

El concejal Quintero continúa en la Clínica Central de Armenia en “estado crítico pero estable de salud”. Foto: Laura Sepúlveda

De acuerdo al parte médico de la clínica revelado por el Concejo de La Tebaida, Quintero continúa en “estado crítico pero estable de salud. Las próximas 72 horas serán definitivas para la recuperación del concejal”.



ARMENIA